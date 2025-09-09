سوپای ئیسرائیل داوا لە مەردم غەززە کەێد دەسوەجی چووڵی بکەن

شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو سێشەممە، داوا لە دانشتگەیل شار غەززە باکور کەرتەگە کرد وە ئاراستەی باشوور چووڵی بکەن، لەری میحوەر رەشید، دیاریکرد "وە هێز گەپیگ لەو ناوچەی شار غەززە کارکەن".

سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: "ئەرا گشت مەردم شار غەززە و ئەوانەگ هانە گشت کویچەیلی، لە مەدینە قەدیمە و توفاح شەرقا و تا بەحر غوربا، سوپای ئیسرائیل بڕیار لەناوبردن حەماس دایە کار لەو ناوچە ی شار غەززە کەێد وە گشت هێزیگی، وەهەمان شیوە لەناوچە جیاوازەیل کەرتەگە".

وتیش: "لەپێناو بیوەییدان، دەسوەجی لەڕی میحوەر رەشید وە ئاراستەی ناوچەی ئینسانیە لە مەواسی چووڵی بکەن" وتیش "مەنین لە ناوچەگە رخداری گەپیگە".

سوپای ئیسرائیل داواکرد خەوەر بدەن لە هەر بەربەستیگ حەماس داناسێ یا تەقەلایگ ئەندامەیلی لە نواگیریکردن لە چووڵکردن".