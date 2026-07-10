سوپای ئیسرائیلی پەیاکردن "دامەزراوەیل چەک" لە باشوور لوبنان راگەیەنێد
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
سوپای ئیسرائیلی ئمڕوو جمعە، دووپات کرد کە وڵاتەگەی ری نیەێد حزبولڵای لوبنانی زەرەد وەپی بڕەسنێد.
سوپاگە لە بەیاننامەیگ باس ئەوە کرد کە هیزەیلی لەی دۊاییە دامەزراوەیل چەک زیاتریگ هن حزبولڵا پەیا کردنە لە ماوەی ئۆپراسیۆنیویلیان لە ناوچەی ئەمنی لە باشوور لوبنان.
باس ئەوە کرد کە ئۆپراسیۆنەیلی وەردەوام بوود ئەرا لاداین هەر هەڕەشەیگ.
وەگەرد کەمەوبۊن تونی رۊوەڕۊبۊنەیل تا رادەیگ گەورە، هێمان ئیسرائیل پەلامارەیل جیاجیا لە باشوور لوبنان جیوەجی کەێد کە بوودە هوکار کوشیان کەسەیلیگ، لە وەختیگ حزبولڵا و ئیسرائیل بوخت شکانن ئاگربەسەگە وەیەکەتری کەن.
لە 26 حوزەیران گوزەشتە، لوبنان و ئیسرائیل، وە چەودیاری ویلایەتە یەکگرتگەیل، رێککەفتن چوارچیوەیگ واژوو کردن کە ری خوەش کەێد ئەرا رەسین وە وسانن جەنگەگە، دۊای پەنج خول گفتوگۆ ناوەین هەردوگ وڵاتەگە.