‏سوپای ئسرائیل ئاشکرایکرد پەلامار کۆمەڵگەیگ پترۆکیمیایی لە شیراز دایە

‏سوپای ئسرائیل، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان، دویەکە دووشەممە، شوونیگ پترۆکیمیایی لە شار شیراز ئیرانی پەلامار دایە.

‏سوپای ئسرائیل وت: "لە شیراز پەلامار بان کۆمەڵگەیگ پترۆکیمیایی زیادە کە وە یەکیگ لەو کەمە کۆمەڵگە مەنەیلە حساو کریەێد ئەرا بەرهەمهاوردن پێکهاتەیل کیمیایی زیندەیی ئەرا تەقەمەنی و مادەیلیگ کە لە مووشەک بالستیک لە ئیران وەکارتێد."

‏ئاشکرایکرد، ئی کارخانە لەلایەن هێزەیل ئیرانی وەکار هاتیە ئەرا بەرهەمهاوردن "ترش نێتریک"، کە مادەیگ سەرەکییە ئەرا بەرهەمهاوردن تەقەمەنی و مادەیل ترەک ک چوودە ناو پڕۆسەیل گەشەپێدان مووشەک بالستیک.

‏ئی کۆمەڵگە یەکیگ لەو کەمە کۆمەڵگە مەنەیلە حساو کریەێد ئەرا بەرهەمهاوردن پێکهاتەیل کیمیایی زیندەیی ئەرا تەقەمەنی و مادەیلیگ کە لە مووشەک باڵستیک لە ئیران وەکار تێد، یەیش دویای ئەوەگ کە سوپای ئیسرائیل لە گوزەشتە پەلامار گەپترین کۆمەڵگەی پترۆکیمیایی لە ئیران و هەمیش کۆمەڵگەی پترۆکیمیایی لە ماهشەهر دا.

