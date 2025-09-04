سوپای رووسیا وە تەواوی زەوی کۆمار دۆنیتسک ئازادکەێد
2025-09-04T10:48:01+00:00
شەفەق نیوز ــ مۆسکۆ
سوپای رووسیا، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان وە تەواوی زەوی کۆمار دۆنیتسک ئازادکریا.
سوپاگە، وەپای "روسیا الیوم" راگەیان، کە "یەکەی کۆمەڵە هێزەیل "خوەرهەڵات" کۆتایهاوردن وە ئازادکردن زەوی کۆمار دۆنیتسک کە کەفێدە کەرت کارکردنیان.
وەزارەت وەرگری روسیا لەی دویاییە ئازادکردن کامیشچی ڤاخای راگەیان، وەپای قسە سەرۆک ئەرکان گشتیی هێزە چەکدارەیل ڕوسیا ڤالێری جیراسیمۆڤ، ئیە دویا شارۆچکە بوی کە گروپ ڤۆستۆک (خوەرهەڵات) ناچار بوی لە کۆمار گەل دۆنێتسک دەس وەبانی بگرێد.