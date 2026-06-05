سوپای ئیرانی: ناچارکردن دوو ويرانکەر ئەمریکی ئەرا دەرچگن لە دەریای عومان

شەفەق نیوز - تاران

سوپای ئیرانی، ئمڕوو جمعە، وەشانن موشەکەیل هوشداری وەرەو دوو ویرانکەر ئەمریکی راگەیان، کە یەیش ناچاریان کرد لە دەریای عومان وەرەو زەریای هیندی بچن.

سوپاگە لە بەیاننامەیگ وت: ئەو موشەکەیلە کە وەشیانە لە جویر "قەدیر" بوینە وەگەرد فڕۆکەیل "شەهید دانە" بێفڕۆکەوان پەلاماردەر کە سەروە هیز دەریایی ئیرانین.

وتیش: ئی کارە وەجۊر تەواوکردنیگ ئەرا ئەو ئۆپەراسیۆنە هات کە ئامانج دیرێد ئەرا نواگیریکردن کارەیل چزداین دەریایی و رفانن کەشتییە بازرگانییەیل و نەفتهەڵگرەیل لەلایەن هیز دەریایی ئەمریکییەو.

یەیش دۊای یەک رووژ لە راگەیانن فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی "سێنتکۆم" تیەێد لە گلەوداین 127 کەشتی لە گەروو هورمز، لەوەخت دەسکردن وە گەمارۆ دەریایی دژ وە ئیران لە 13 نیسان / ئەپریل گوزەشتەو.

فەرماندەییەگە لە بڵاوکریاییگ لەبان پلاتفۆرم "ئێکس"، کە ئاژانس شەفەق نیوز چەوی وەپی کەفت وت: لە 4 حوزەیرانەو هیزەیل ئەمریکی 127 کەشتی بازرگانی گلەو دانە و 6 کەشتی نا هەماهەنگی پەک خستنە، و ری وە رەدبۊن 36 کەشتی دانە کە پاڵپشتی دەسمیەتیەیل مرۆیی کەن.

ئەنجومەن نۊنەرەیل ئەمریکی، دۊکە پەنجشەممە، پرۆژەی بڕیاریگ پەسەن کرد کە ئامانج دیرێد ئەرا ریگریکردن لە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی لە وەردەوامبۊن لە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیل دژوە ئیران وەبی ئەرکدارکردن یاسادانان، لە گامیگ کە رەنگدانەوەی تەقەلای پەرلەمانییە ئەرا سنووردارکردن دەسەڵاتەیل کۆشک چەرمگ لە وەڕێوەبردن ئەو جەنگە کە یە سێ مانگە وەردەوامە.

ئەنجومەنەگە وە فرەیی 215 دەنگ لەوەرانوەر 208 دەنگ وە قازانج ئەو بڕیارە دەنگ دا کە پەیوەندی وە دەسەڵاتەیل جەنگەو دیرێد، دۊای ئەوەگ چوار پەرلەمانتار کۆماری چگنە شان کوتلەی دیموکراتی کە پاڵپشتی پرۆژەگە کەن.