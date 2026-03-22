سوپای ئیران: پەلاماردان فڕۆکەخانەی بن گۆریۆن وە درۆن پیشکەفتگ "ئارەش ٢"

قسەکەر وەناو سوپای ئیران، عەمید ئەکرەمی نیا، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان ک سوپا پەلاماریگ وە فرۆکەی بیفڕۆکەوان (درۆن) پێشکەفتگ لە جوور "ئارەش 2" وەبان فڕۆکەخانەی بن گۆریۆن ئیسرائیلی ئەنجام داگە، و وەگورەی قسەیلی ئی پەلامارە سەرکەفتگ بۊە.

نیا وت: "فرەی ئەو درۆنەیلە ک سوپا دژ وە فڕۆکەخانەی بن گۆریۆن وەکاری هاوردنە لە جوور 'ئارەش 2' بۊن، ک نموونەیگ پێشکەفتگ و ویرانکەرترە لە تەیارەیل 'کیان' و 'ئارەش 1'، و مەودای ڕەسێدە 2000 کیلۆمەتر، و لە ئەدەبیات سوپای ئیرانی وە 'درۆنەیل بکوش سەهیۆنییەیل' ناسریاس".

وتیش: "لەجیای رووبەر راداری ئی درۆن فرە بۊچگە، تۊەنێد وە ئاسانی بچوودە ناو سیستمەیل راداری دوژمن، ک یە پەیاکردنی فرە سەختەو کەێد، بیجگە لەوەیش، وەمدوو تۊانای فڕین بەرز و کەمی خەرج لە وەرانوەر درۆنەیل ترەک و مووشەکەیلی ک ئەرا نواگیریکردن وەشیەن، ئی درۆنە وە ئابووری و وەسوود هەژمار کرێد".

عەمید ئەکرەمی نیا دیاری کرد ک: "درۆن ئارەش 2 وە فرە زویوەزوی دروس کریەێد، هەروەیش زویوەزوی ئامادەکردن و وەشاننی فرە بەرزە، و لەوەر یە، هەر وەختیگ بڕیار بەیمن تۊەنیمن شمارەیگ فرە لە ئی جوور درۆنەیلە وە ئاسانی بوەشنیمن".