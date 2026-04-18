سوپای ئیران: "دژمن" لە هزر داگیرکردن زەمینی واز هاورد

شەفەق نیوز - تاران

عەلی جەهانشاهی فەرماندەی هیزە زەمینییەیل لە سوپای ئیران، ئمڕوو شەممە، دووپات کرد کە ئەمریکا لە هزر دەسکردن وە پەلاماریگ زەمینی لەبان ئیران واز هاوردیە.

وجەهانشاهی وت: هیزەیلمان وە وردی چەودیاری بارەگایەیل دژمن و جویلەیلیان کەن، و مووشەکەیلمان لە ئەگەر هەر دەسدرۊژییگ نواگیرییان کەن.

دووپاتیش کرد کە دژمن لە هزر داگیرکاری زەمینی لەبان ئیران واز هاورد لە رخ هیزە چەکدارەیل، و داوا کرد کە ئی خەیاڵەیلە ئەرا هەمیشە بنەێدە خاک.

ئەوەیش وەگەرد راگەیانن قسەکەر وە ناو بارەگای "خاتەم ئەنبیای" ئیرانی هات ئەرا دووارە بەسانن گەروو هورمز و گلەوخواردنی ئەرا رەوش وەرین خوەی، وە دووپاتکردن لەبان وەردەوامبوین کۆنترۆڵکردن هیزە چەکدارەیل ئیرانی لەبان رێڕەوە ئاوییەگە.

رووژنامەی زە ئەتلەنتیک ئەمریکی، لە سەرەتای ئی مانگە خەوەر دا کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی وژاردەیل پەلامار زەمینی لەبان ئیران یەکلا نەکردیەسەو، وە رووشنکردن ئەوە کە وەرپرسەیل ئەمریکی پلان ئەرا دوو پەلامار زەمینی نەن.

لە وەختیگ رووژنامەی مەعاریڤ ئاشکرا کرد کە ئیسرائیل زوور لە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی کەێد ئەرا جیوەجیکردن پرۆسەیگ زەمینی کوڵ و هازدار وەبان ئیران، وەرجە دەسکردن وە هەر دانوسەنینیگ چەوەریکریاگ وەگەردی.