سوپای ئیران داوای ئامادەباشی تەواویگ ئەرا جەنگ کەێد

شەفەق نيوز- تەهران

لیوا ئەمیر خانمی فەرماندەی گشتی سوپای ئیران، ئمڕوو شەممە، دووارە دووپات کرد لە گرنگی ئامادەباشی هەمیشەیی تەواو ئەرا جەنگ، ئەوەیش دویای گەشەیل ناوچەگە و نوقڵاتەی نووەوبوین جەنگ ناوەین تەهران و تەلئەبیب و واشینتۆن.

لەباوەت جەنگ 12 رووژەگە حاتمی وت: ئیران وەگشتی لە هیزەیل هشکایی و وەرگری و هاز ئاسمانی تا سوپای پاسداران و گشت گەل لەناوڕاس جەنگ بوین، و وەگشت هاز و توانایگ جەنگکردن، تا ئیران ئیسلامی تا هەتاهەتیی لەناو میژوو وە سەربەرزی بمینێد.

وتیش: پرس ئەتۆمی دەسپیچگ سەرەکی دوژمن بوی، وەلێ کردەوە و نیازیان لەناو جەنگەگە وەتەواوی چشتیگ ترەک بوی، و دەرکەفت کە دوژمن پلانیگ وەبان گەل ئازیز و نیشتمان و رژیم کۆمار ئیسلامی پیرووز داشت، وەگەرد ئەوەیش سوپاس ئەرا خودا کە وە خاسی رەنج و تەقەلای ئیوەی ئازیز، لەی مەیدانە وە شانازی دەرچگیمن.

وتیش: ئیسرائیل شکست هاورد لە وەجیهاوردن ئامانجەیل سەرەکیی لە جەنگی وەبان تەهران.