‏سوپای ئیران: ئامادەیمن وە چەوەڕی فەرمان ئەرا گلەوخواردن ئەرا جەنگ

‏سوپای ئیران: ئامادەیمن وە چەوەڕی فەرمان ئەرا گلەوخواردن ئەرا جەنگ
2026-04-09T08:56:03+00:00

‏شەفەق نیوز- تەهران

‏قسەکەر وە ناو سوپای ئیران، عەمید محەمەد ئەکرەمی نیا، ئمڕوو پەنجشەممە دووپات کرد هێزەیل چەکدار  چەوەڕی وەرگردن فەرمانیگ لە فەرماندەیی گشتییمن، وەبان راگەیانن ئاگربەس  وەرەو دانیشتن چگن، و دووپات کرد لە بان مانەوەی ئامادەییگ لە سای دووپاتکردن وە ئامادەیی مینن لە وەردەوامبوین جەنگ کە وە   "حاڵەت جەنگ" ناویبرد.

‏ئەکرەمی نیا وت: "وسانن جەنگ و چگن ئەرا دانیشتنیگ ئەرا گفتوگۆ، سەرکەفتنیگ ئەرا گەل ئیرانە"، و دیاری کرد  وڵاتەگەی "دوژمن ناچار کردگە وە قبووڵکردن ئارامیگ وە پای مەرجەیل و پێشنیارەگەی کە لە 10 بەند پێکهاتگە".

‏وتیش "ئەمریکاییەیل، وە تایبەت ترەمپ، چەسپان کە شایستەی بڕوایی نین"، و دووپاتکرد  "کلگەیل هەر لە بان پەلەپیتکەی تفەنگن وەرانوەر هەر ئاڵشتکارییگ".

‏قسەکەرەگە دیاریکرد "ئەزموون وەرین، چ لە رێککەفتن ناوەکی یا لە خولیگ تر لە گفتوگۆیەیل، نیشان داگە کە نیەکرێد بڕوا وە دوژمن بکریەێد"، و دووپاتکرد  "لەوەردەوامبوین ئامادەباشی و چەوەڕی   رێنمایییگ سەربازی باڵان".

