‏سوپای ئیران: ئامادەیمن وە چەوەڕی فەرمان ئەرا گلەوخواردن ئەرا جەنگ

‏شەفەق نیوز- تەهران

‏قسەکەر وە ناو سوپای ئیران، عەمید محەمەد ئەکرەمی نیا، ئمڕوو پەنجشەممە دووپات کرد هێزەیل چەکدار چەوەڕی وەرگردن فەرمانیگ لە فەرماندەیی گشتییمن، وەبان راگەیانن ئاگربەس وەرەو دانیشتن چگن، و دووپات کرد لە بان مانەوەی ئامادەییگ لە سای دووپاتکردن وە ئامادەیی مینن لە وەردەوامبوین جەنگ کە وە "حاڵەت جەنگ" ناویبرد.

‏ئەکرەمی نیا وت: "وسانن جەنگ و چگن ئەرا دانیشتنیگ ئەرا گفتوگۆ، سەرکەفتنیگ ئەرا گەل ئیرانە"، و دیاری کرد وڵاتەگەی "دوژمن ناچار کردگە وە قبووڵکردن ئارامیگ وە پای مەرجەیل و پێشنیارەگەی کە لە 10 بەند پێکهاتگە".

‏وتیش "ئەمریکاییەیل، وە تایبەت ترەمپ، چەسپان کە شایستەی بڕوایی نین"، و دووپاتکرد "کلگەیل هەر لە بان پەلەپیتکەی تفەنگن وەرانوەر هەر ئاڵشتکارییگ".

‏قسەکەرەگە دیاریکرد "ئەزموون وەرین، چ لە رێککەفتن ناوەکی یا لە خولیگ تر لە گفتوگۆیەیل، نیشان داگە کە نیەکرێد بڕوا وە دوژمن بکریەێد"، و دووپاتکرد "لەوەردەوامبوین ئامادەباشی و چەوەڕی رێنمایییگ سەربازی باڵان".

