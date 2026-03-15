سوپای ئیران ئاشکرای هویردەکاریویل گورزەیل تووڵەسین وەبان ئیسرائیل کەێد

شەفەق نيوز- تەهران

سوپای ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، جیوەجیکردن پەلامارەیلیگ وە فرۆکەیل بیفڕۆکەوان وەبان بنکەیل ئەمنی و بارەگایەیل پولیس لە ئیسرائیل راگەیان، دووپاتیش کرد کە ئی ئۆپەراسیۆنەیلە وە وەڵامدان وەبان پەلاماردان هاوڵاتیەیل و دەزگایەیل ئەمنی ئیرانی تیەێد.

سوپای ئیران لە بەیاننامەیگ وت: هیزەیلی شەفەق ئمڕوو وە درۆنەیل پەلامار بنکەیل ئەمنی و بارەگایەیل پولیس لە ئیسرائیل دانە.

وتیش: ئەو پەلامارەیلە ئەرا تووڵەسەنین پەلاماردان هاوڵاتیەیل ئیمە و بارەگایەیل پولیس لەلایەن ئیسرائیلەو هات.

بەیاننامەگە وتیش: ئەو گورزەیلە و دیاریکریایی یەکەی پولیس تایبەت (لاهاف 433)، وەگەرد بنکەی پەیوەندییەیل ئاسمانی (جيلات ديفنس) لەناو ئیسرائیل کردنە ئامانج.