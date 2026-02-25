سوپای بۆرما 17 مەدەنی کوشێد وە گورزیگ وەبان بازاڕیگ لە خوەرئاوای وڵات
شەفەق نيوز- نايبيداو
سەرچەوەیلیگ ناوخوەیی لە بۆرما، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان کە لەلای کەمەو 17 کەس وە گورزیگ ئاسمانی لەلایەن سوپا وەبان بازاڕیگ لە یەکیگ لە ئاوایەیل خوەرئاوای وڵات کوشیان.
سەرچەوەیل دیاری کردن کە سوپای بۆرما دویەشەو گورزیگ وەبان بازاڕیگ لە ئاوای يوی نگو لە ویلایەت راخين خوەرئاوای بۆرما وەشان.
ریخریاگ "سوپای ئەراكان" نەتەوەیی چەکدار وت: "17 مەدەنی لەو گورزە کوشیانە "، و گرووپ "بوناگيون" ئەرا خوەیبەخشەیل گەنج شمارەی کوشیاگەیل وە 18 کەس مەزەنە کرد.
بياي فيو ناينگ سەرۆک گرووپەگە، دویای رەسینی ئەرا ئاوایەگە لەشوین گورزەگە دووپات کرد کە تەرمەیل لە گشت شوینەگە بڵاو بوین، وتیش: فرە دڵتەزن بوی.
بۆرما لە وەخت کودەتای سەربازی لە شوبات 2021ەو کە حکومەت هەڵوژیای ئۆنگ سان سو چي رمان کەفتیەسە ناو جەنگ ناوخوەیی.
جەنگەگە کەفتیەسە ناوەین چالاکوانەیل و دڵسووزەیل رژیم وەرین وارنوەر گرووپەیل چەکدار ئۆپۆزسیۆن.