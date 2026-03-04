سوپای پاسداران ئيران کۆنترۆڵ تەواوەتیی وەبان گەروو هورمز راگەینێد

شەفەق نیوز - تەهران

سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، کۆنترۆڵکردن "تەواو" خوەی لە گەروو هورمز راگەیان، کە رێڕەویگ ئاوی گرنگە ئەرا بازرگانی جیهانی نەفت.

ئاژانس خەوەری فارس ئیران لە زار محەممەد ئەکبەرزادە، وەرپرسیگ باڵای هیز دەریایی سوپای پاسداران بڵاو کرد کە "ئیسە گەروو هورمز لەژبر کۆنترۆڵ تەواوەتی هیز دەریایی سوپای پاسدارانە".

هەرلیوا سوپای پاسداران وەشانن زیاتر لە 40 مووشەک لە پەلامارەیلی کە وە "شەپوول هەڤدەهەم" باس کرد، راگەیان و دووپات لەوە کرد کە پەلامارەیل "شوینە زایۆنیستییەیل و ئەمریکییەیل کردنەسە ئامانج.

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکا، دویەکە سێشەممە، راگەیان کە هیز دەریایی ئەمریکا توانای ئەوە دیرێد کەشتییە نەفتهەڵگرەیل لە گەروو هورمز رەوانە بکەێد ئەگەر بخوازێد.

رووژ دووشەممە، ئیبراهیم جەباری، سڵاکار فەرماندەی سوپای پاسداران، بەسانن تەواوەتی گەروو هورمز لەڕوی هامسوو دەریایی ناودەوڵەتی راگەیان.

ڕۆیتەرز رووژ یەکشەممەی گوزەشتە، وە پشتبەسین وە داتایەیل کەشتیوانی راگەیان کە زیاتر لە 150 تانکەر نەفت و گاز لە ئاوەیل کەنداو لە دەیشت گەروو هورمز گیر هاتنە، یەیش لە وەختیگ کە جەنگ لە دویای پەلامار ئەمریکا و ئیسرائیل وەبان ئیران پەرە سەنیە.

داتایەیل وەشوینکەفتن کەشتییەیل دەرخستن کە فرەی کەشتییە بازرگانییەیل لە هەردوگ دیم گەرووەگە کارەیلیان وساننە، بیجگە لە کەشتییە جەنگییەیل ئیران و چین.

لەلاییگ ترەک، رووژنامەی فاینانشیاڵ تایمز بڵاو کرد کە کۆمپانیایل بیمەی رخداری جەنگ خاوەن کەشتییەیل هوشدار کردنە لە ئاگادارییەیل هەڵوەشانن ئەو سیاسەتەیلە کە ئەو کەشتیەیلە گرێدەو کە لە گەرووەگە رەد بوون، مەزەنە کریەێد ریژەی خەرجەگە لە چەن رووژ بانان تا 50% بەرزەو بوود.