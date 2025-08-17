سوپای پاسداران پویچەڵکردن پلانیگ ئەرا جیوەجیکردن پەلامارەیل خوەیکوشی لە ئیران راگەینێد

شەفەق نيوز- تەهران

سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، چەکانن دوو شانەی تیرۆری لە باکوور و باشوور پارێزگای سيستان وبلوشستان راگەیان، دووپاتیش کرد کە نیاز جیوەجیکردن پەلامارەیل خوەیکوشی لەناو وڵاتەگە داشتنە.

بارەگای "قودس" سەروە هیز هشکاسی سوپای پاسداران لە بەیاننامەیگ وت: توەنستنە بچنە ناو دوو ماڵ ئەمنی هن تونەڕەوەیلیگ، کە بویە مدوو لەناوداین 5 لەو تیرۆرستەیلە کە پلان داشتنە ئەرا جیوەجیکردن پەلامارەیل خوەیکوشی و خراوەکاری لەناو وڵات.

وتیش: ئۆپراسیۆنەگە هەمیش بویە مدوو دەسناین وەبان 25 کیلۆگرام لە تەقەمەنی و بومبەیلیگ ئامادەن ئەرا وەکارهاوردن، دووپات کرد لە وەردەوامی تەقەلایل هەواڵگری ئەرا پاکەوکردن ناوچەگە لە هەر چالاکییگ هەڕەشەی ئاسایش نەتەوەیی ئیران بەێد.

سوپای پاسداران لە بەیاننامەگەی ئاشکرای ناسنامەی ئەو چەکدارەیلە نەکرد، کە ئایا لەناو ریخریاگ سوپای داد بلوشی ئۆپۆزسیۆن بوینە.

رووژ شەممەی گوزەشتە، ئەو ریخریاگە وەرپرسایەتی خوەی لەو پەلامارە راگەیان کە دەوریەی پولیس لە شار ئیرانشەهر لە پارێزگای سيستان وبلوشستان کردە ئامانج.

ئەو پەلامارە بویە مدوو کوشیان یەکیگ لە ئەندامەیل پولیس وەناو رەقیب رامين سادقی، و پولیسیگ ترەک زەخمدار بوی.