سوپای پاسداران ویرانکردن بینای فەرماندەیی ئەمریکی لە بەحرەین راگەینێد و حزبولڵا پەلامار ئیسرائیل دەێد

سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو سێشەممە، ویرانکردن بینای سەرەکی فەرماندەیی و دەزگای ئەرکان لە سەربازگەی ئەمریکا لە بەحرەین راگەیان، وەگەرد وەردەوامی جەنگ ئەمریکا و ئیسرائیل وەبان ئیران ئەرا چوارەمین رووژ.

سوپای پاسداران لە بەیاننامەیگ وت: ئەو بینا وە 20 درۆن و3 مووشەک کردە ئامانج.

یەیش لە وەختیگ تیەێد کە حزبولڵای لوبنانی پەلاماردان سەربازگەیگ ئاسمانی ئیسرائیلی وە بڕیگ درۆن راگەیان.

حزبەگە وت: وەڵامدانی لەبان سەربازگەیگ ئیسرائیلی کاریگ وەرگریکردن و وە مدووەیل نیشتمانپەروەری بوی.