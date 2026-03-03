سوپای پاسداران ویرانکردن بینای فەرماندەیی ئەمریکی لە بەحرەین راگەینێد و حزبولڵا پەلامار ئیسرائیل دەێد
شەفەق نيوز - وەشوینکەفتن
سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو سێشەممە، ویرانکردن بینای سەرەکی فەرماندەیی و دەزگای ئەرکان لە سەربازگەی ئەمریکا لە بەحرەین راگەیان، وەگەرد وەردەوامی جەنگ ئەمریکا و ئیسرائیل وەبان ئیران ئەرا چوارەمین رووژ.
سوپای پاسداران لە بەیاننامەیگ وت: ئەو بینا وە 20 درۆن و3 مووشەک کردە ئامانج.
یەیش لە وەختیگ تیەێد کە حزبولڵای لوبنانی پەلاماردان سەربازگەیگ ئاسمانی ئیسرائیلی وە بڕیگ درۆن راگەیان.
حزبەگە وت: وەڵامدانی لەبان سەربازگەیگ ئیسرائیلی کاریگ وەرگریکردن و وە مدووەیل نیشتمانپەروەری بوی.