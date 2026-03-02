‏سوپای پاسداران: وە "خەیبەر" مانۆڕ لە دژ ئیسرائیل کەیمن

‏شەفەق نیوز - تاران

‏سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو دووشەممە، هویردەکاریەیل شەپۆل دەیەم ئۆپەراسیۆن "الوعد الصادق 4" راگەیان و هاوکات پەلامارەگە.

‏سووپای ئاسداران لە بەیاننامەیگ راگەیان "شەپوول دەیەم لە ئۆپراسیۆن (الوعد الصادق4) دەر ئاگر فراوانیگ لە ئیسرائیل وازکرد لەری مانۆرەیل مووشەکی خەیبەر

‏وتیش "سووپای پاسداران راستەوخوەی پەلامار کۆمەڵەی حکومەتی لە تل ئەبیب، بنکەیل سەربازی و ئەمنی لە حەیفا و قودسی خوەرهەڵات دەێد".

‏ دووپاتکرد " لە گوزەشتە هۆشداری دابوی لە فراوانکردن مەودای پلان پەلامادانە بنکە و خاکەیل وڵات دەستدرویژیکار"، دیاریکرد "دەنگ زەنگ ئاگادارکردن لە ئیسرائیل نیەوسێد".