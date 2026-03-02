سوپای پاسداران: وە "خەیبەر" مانۆڕ لە دژ ئیسرائیل کەیمن
شەفەق نیوز - تاران
سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو دووشەممە، هویردەکاریەیل شەپۆل دەیەم ئۆپەراسیۆن "الوعد الصادق 4" راگەیان و هاوکات پەلامارەگە.
سووپای ئاسداران لە بەیاننامەیگ راگەیان "شەپوول دەیەم لە ئۆپراسیۆن (الوعد الصادق4) دەر ئاگر فراوانیگ لە ئیسرائیل وازکرد لەری مانۆرەیل مووشەکی خەیبەر
وتیش "سووپای پاسداران راستەوخوەی پەلامار کۆمەڵەی حکومەتی لە تل ئەبیب، بنکەیل سەربازی و ئەمنی لە حەیفا و قودسی خوەرهەڵات دەێد".
دووپاتکرد " لە گوزەشتە هۆشداری دابوی لە فراوانکردن مەودای پلان پەلامادانە بنکە و خاکەیل وڵات دەستدرویژیکار"، دیاریکرد "دەنگ زەنگ ئاگادارکردن لە ئیسرائیل نیەوسێد".