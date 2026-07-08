سوپای پاسداران وەئامانجکردن 85 شۊن سەربازی ئەمریکی لە کەنداو راگەینێد
شەفەق نیوز - تاران
سوپای پاسداران ئیرانی، ئمڕوو چوارشەممە، جیوەجیکردن ئۆپراسیۆنیگ مووشەکی و وە فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان راگەیان کە 85 شۊن و دامەزراوەی سەربازی ئەمریکی لە بەحرەین و کوەیت کردەسە ئامانج، کە وت: یە وە وەڵامیگ ئەرا دەسیدریژی ئەمریکی هاتگە.
سوپای پاسداران، لە بەیاننامەیگ دیاری کرد، کە پەلامارەیل دامەزراوەیل سەربازی لە بەندەر سەلمان و ناوچەی کەشتیگەل پەنجەم ئەمریکی لە بەحرەین لەخوەی گرد، بێجگە لە بنکەی عەلی سالم ئاسمانی لە کوەیت.
سوپای پاسداران لە بەیاننامەیگ ترەک، باس وەخوارخستن فڕۆکەیگ ئەمریکی بێفڕۆکەوان لە جۊر MQ-9 لە ئاسمان شار خورمووج لە پارێزگای بووشەهر لە شۊن پەلامارەیل ئەمریکی لە شەوەکی چوارشەممە کرد.
لەی باوەتە، محمد باقر قالیباف سەرۆک پەرلەمان ئیرانی، توومەتبار ویلایەتە یەکگرتگەیل وە ئەنجامداین پیشێلکارییەیل گەورە" ئەرا یاداشت لەیەکفامستن ناوەین هەردوگ لا کرد، ئەوەیش وە پەلامارەیل ئەمریکی لەبان ئیران، و چەسپانن سزایەیل نەفتی، و هەڕەشەیل وە وەردەوامبۊن گورزەیل، بیجگە لەوە کە وە پیشێلکردن رێکخستنەیل ئیرانی لە تەنگەی هورمز، و وەردەوامبۊن پەلامارەیل ئیسرائیلی لەبان لوبنان وەسفی کرد.
قالیباف، لە بڵاوکریاییگ لەبان سەکوو "ئێکس" وت: "سەردەم پڵنگی و چزداین کووتایی هات.. ئیمە مل کەچ نیەکەیمن.
فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی، شەوەکی چوارشەممە، راگەیان کووتاییهاتن خولیگ نوو لە ئۆپراسیۆنەیل سەربازی دژ وە ئیران، کە وت لە ماوەی زیاتر لە 80 شۊن کردەسە ئامانج کە سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی و تووڕەیل فەرماندەیی و کۆنترۆڵکردن و رادارەیل کەناراوی و سەکووەیل مووشەکی دژ وە کەشتییەیل لەخوەی گردگە، بیجگە لە زیاتر لە 60 بەلەم خێرا سەروە سوپای پاسدارەیل لە دەورگرد تەنگەی هورمز.