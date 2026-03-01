‏سوپای پاسداران: کوشیان 560 سەرباز ئەمریکی وە وەئامانجگردن بنکەیل ناوچەگە

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان 560 سەرباز ئەمریکی لە وە ئامانجگردنەیل بنکەیل ناوچەگە.

‏سوپا لە بەیانیگ رووژنامەوانی وت: بنکەی عەلی ئەلسالم دەریایی ئەمریکی لە کوەیت وە تەواوی پەکخریا وە مدوو پەلامارەیل کۆتایی.

‏وتیش: بنکە ئەمریکەیل جیاواز کردیمنەسە ئامانج لەناوچەگە بویەسە مدوو کوشیان و زەخمداری 560 سەرباز ئەمریکی.

‏دیاریکرد؛ وە درۆن بنکە دەریایەیل ەمریکا لە بەندەر سولەیمان لە بەحرێن کردیمنەسە ئامانج، وە مووشەک 3 بارهەڵگر نەفتی سەرپیچیکەر سەر وە ئەمریکا و بەریتانیا لە کەنداو و تەنگ هورمز گیردیمنەسە ئامانج".

‏ئاشکرایکرد "ئمڕوو دوو شەپوول پەلاماردان مووشەکی و درۆن دژ وە ئامانجە ئەمریکی و ئیسرائیلیەیل ئەنجامدایمنە".

