سوپای پاسداران گوشیان 13 چەکدار لە باشوور خوەرھەڵات ئیران راگەینێد

شەفەق نيوز- تەهران

سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، کوشیان 13 چەکدار راگەیان کە گومان کریەێد لە گرووپیگ بوون توومەتبار وە پەلاماریگ خویناوی لەبان پولیس، ئەوەیش لە ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی لە باشوور خوەرھەڵات وڵات.

سوپای پاسداران لە بەیاننامەیگ وت: تا ئیسە 13 تیرۆرست کوشیانە و بڕیگیش دەسگیرکریانەڕ لە ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی لە شارەیل ئيرانشهر وخاش وسراوان لە پارێزگای سيستان بلوشستان سنووری وەرد ئەفغانستان و پاکستان.

لە سەرتای ئی مانگە، 4 کەس لە باشوور خوەرھەڵات ئیران کوشیان، لە ئەنجام تەقەلای پەلاماردان بنکەیگ پولیس لە پارێزگای سيستان.

ئاژانس خەوەری تەسنیم وت: یەک پولیس لە سرفان کوشیا، لە تەقەلای تیرۆرستەیلیگ کە خوازینە بچنە ناو بنکەی پولیس لەیەناوپە لە سيستان بلوشستان".

وەگورەی ئاژانسەگە، ئەو چەکدارەیلە هانە ناو سوپای عەدل بلوشی کە هانە پاکستان و لە باشوور خوەرھەڵات ئیران گورجە.

ناوچەگە رویوەڕویبوین ناوەین هیزەیل ئەمنی ئیران، لەناویان سوپای پاسداران ئیران، وەگەرد یاخیبویەیلیگ لە کەمینەی بلوشی و گرووپەیلیگ ترەک و ڤاچاخچیەیل هووشبەری وەخوەی دوینێد.