سوپای پاسداران هەڕەشە لە واشنتۆن وە "توانایەیلیگ نوو" کەێد جۊر وەڵامیگ ئەرا هەر پەلاماریگ ئەگەری

سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، هەڕەشەی وەکارهاوردن "توانایەیلیگ نوو" دژ وە هیزەیل ئەمریکی دا لە ئەگەر رۊوەڕۊبوین ئیران ئەرا هەر پەلامار نوویگ، و دووپات کرد کە هیزە دەریاییەیلی ئیسە ئامرازەیل پیشکەفتگ دیرن ئەرا پەلاماردان پارچە دەریاییە دژمنەیل.

محمد ئەکبەر زادە، یاریدەدەر کاروبارەیل سیاسی ئەرا هیزە دەریاییەیل لە سوپای پاسداران، لە وتەیگ کە لەوەردەم گردەوبوینیگ لە شار میناب پیشکەشی کرد، وت: هیزە دەریاییەیل سوپای پاسداران ئی جارە کارتە نووەگەی وەکار تیەرێد ئەگەر ئەمریکا هەڵەیگ لە مەزەنە بکەێد و دووارە پەلامار ئیران ئیسلامی بیەێد.

وتیش: هیزەیلی هانە ئامادەباشی تەواویگ ئەرا نواگیریکردن هەر هەڕەشەیلیگ ئەگەری، و دیاری کرد کە سوپای پاسداران ئەرا توانایەیلیگ نوو دیرێد لە دیاریکردن زیرەک ئەرا ئامانجەیل.

زادە دووپاتیش کرد کە ئی توانایەیل هیزەیل ئیرانی توانای سزانن هەڵگرەیل فڕۆکە گەپەیل و دەرکردنیان لە خزمەت دیرن ئەگەر ئەمریکا گامیگ ئەرا هەر کاریگ سەربازی دژ وە وڵاتەگەی بنەێد.

هەرلیوا، وەرپرسە ئیرانییەگە دیاری کرد کە تاران پەنا ئەرا ئامرازەیل هیزیگ ترەک لە بەرەیل جۊراوجۊر وەرگری بەێد ئەگەر پەلامارە ئەمریکییەیل دووارە بوینەو.