‏‌‌‌سوپای پاسداران هەڕەشە کەێد: هەر دەسدریژییگ نوو جەنگیگ دروسکەێد کە سنوورەیل ناوچەگە رەدکەێد

‏شەفەق نیوز - تەهران

‏سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، هەڕەشە کرد هەر دوارەکردنیگ "دەسدریژی" ئەرا ئیران، بوودە هووکار دروسبوین "جەنگ ناوچەیی" کە سنوورەیل ناوچەگە رەدبوود بوود، و دووپات کرد تەهران لە رویوەرویبوینەیل گوزەشتە گشت توانای سەربازی خوەی وەکار نەوردیە.

‏سوپای پاسداران لە بەیاننامەیگ کە میدیایەیل ئیرانی گواستنەوەی کردنە، وت: "دوژمن ئەمریکی-زایۆنی لە شکستە گەورە و ستراتیژییەیل دووپاتبویەیل شۆڕش ئیسلامی پەند نەگردیە، و هێمانگ هەڕەشەیل دوارەوکەێد، لە حاڵیگ ک وە گشت توانای وەهێزتر لە دوو سوپای جەهان هێرش پەلامارداین".

‏وتیش: "دەوڵەت ئیسلامی گشت توانایەیل لە دژیان وەکارناورد، باوجی ئەگەر دوژمن دوارەی بکەێد وەبان ئیران ئەوە جەنگ هەرێمی دەسوەپیکەێد ئێ جارە سنوور ناوچەگە رەدکەێد.

‏وتیش:"گورزەیل کۆتایمان لە شوینەیلیگ داین کە هویدان ئەرای نەچی" دووپاتکرد "ئیرانەیل پیای جەنگن، هازیان لە گۆرەپان جەنگ دەرکەفێد، نە لەری لێدوان و پەڕەیل ئەلکترۆنی".

