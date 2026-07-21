‏سوپای پاسداران: "ئەمازۆن" لە بەحرێن و بنکەیگ ئەمریکی لە ئوردن کردیمنە ئامانج

‏شەفەق نیوز- تەهران

‏سوپای پاسدارانی ئیران، ئمڕوو سێشەممە، ئەنجامدان پەلاماریگ مووشەکەی راگەیان وەبان دامەزراوەیل ئەمریکا لە بەحرێن و ئوردن راگەیان یە جواویگ بویئەرا پەلامارەیل ئەمریکا وەبان دامەزارەیل مەدەنی لە ناوخوەی ئیران.

‏سوپای پاسداران، لە بەیاننامەیگ کە شەفەق نیوز ئیسفایکردیە، دیاریکرد وە چەن مووشەکیگ کرۆز "ژیرخان ناوەندیی زانیارییەیل کۆمپانیای ئەمازۆن ئەمریکی لە بەحرێن" کردیەسە ئامانج، و دیاریکرد ئێ ئۆپراسیۆنە "جویر جواویگ بویە ئەرا دەسدرویژی ئەمریکا وەبان دامەزراوەیلمەدەنی لە دارخوێن".

‏وتیش: هێزەیل ئاسمانی پەلاماریگ مووشاکی وەبان بنکەیگ ئەمریکا لە ئۆردن دایە، دووپاتکرد لەبان شکانن سیستەم رادار وەرگیری مووشەکی و فرۆکەیگ جەنگی لە جویر "F-15".

‏ سوپای پاسداران دووپاتکرد، " ئێ ناوچە شوین ئەمریکی دەسدرویژکەرەیل نییە، بایەت وەجی بیلن تا زەرەد گەپتریگ نەکەن".

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