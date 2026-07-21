سوپای پاسداران: "ئەمازۆن" لە بەحرێن و بنکەیگ ئەمریکی لە ئوردن کردیمنە ئامانج
شەفەق نیوز- تەهران
سوپای پاسدارانی ئیران، ئمڕوو سێشەممە، ئەنجامدان پەلاماریگ مووشەکەی راگەیان وەبان دامەزراوەیل ئەمریکا لە بەحرێن و ئوردن راگەیان یە جواویگ بویئەرا پەلامارەیل ئەمریکا وەبان دامەزارەیل مەدەنی لە ناوخوەی ئیران.
سوپای پاسداران، لە بەیاننامەیگ کە شەفەق نیوز ئیسفایکردیە، دیاریکرد وە چەن مووشەکیگ کرۆز "ژیرخان ناوەندیی زانیارییەیل کۆمپانیای ئەمازۆن ئەمریکی لە بەحرێن" کردیەسە ئامانج، و دیاریکرد ئێ ئۆپراسیۆنە "جویر جواویگ بویە ئەرا دەسدرویژی ئەمریکا وەبان دامەزراوەیلمەدەنی لە دارخوێن".
وتیش: هێزەیل ئاسمانی پەلاماریگ مووشاکی وەبان بنکەیگ ئەمریکا لە ئۆردن دایە، دووپاتکرد لەبان شکانن سیستەم رادار وەرگیری مووشەکی و فرۆکەیگ جەنگی لە جویر "F-15".
سوپای پاسداران دووپاتکرد، " ئێ ناوچە شوین ئەمریکی دەسدرویژکەرەیل نییە، بایەت وەجی بیلن تا زەرەد گەپتریگ نەکەن".