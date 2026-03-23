‏سوپای پاسداران: پەلاماردان لە کارەبای ئیران وە خود شیوە لە ناوچەگە وەڵام درێدەو

‏شەفەق نیوز - تاران

‏سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو دووشەممە، هەڕەشەی وەڵامدان توند وەتۆڵەسەنین نووەو کرد ئەگەر دەس بوەن ئەرا دامەزراوەیل کارەبا لەناو ئیران، و دووپاتکرد هەر پەلاماریگ ئەرا بان ئی کەرتە، وە دەسوەشانن لە ژیرخانەیل کارەبا لە ناوچەگە وەڵام درێد.

‏سوپای پاسداران لە بەیانیگ وت: "دەسبردن ئەرا وێستگەیل کارەبا لە ناو ئیران، وەڵام ڕاستەوخۆی وەلایەو بوود کە وێستگەیل کارەبای سەر وە قەوارەی داگیرکەر و ئەو دامەزراوەیلە لە وڵاتەیل ناوچەگە کە وزە ئەرا پایەگا ئەمریکییەیل دابین کەن، ئەرا خوەی گرێد؛ بیجگە لە ژێرخانەیل ئابووری و پیشەسازی و کەرت وزە کە ئەمریکییەیل تیرە لەناوی دێرن".

‏وتیش: "ویلایەتە یەکگرتووەیل توانایل ئیران ناناسێد"، و دیاری کرد کە "ئی توانایلە لە ناو مەیدان دەرکەفن، و تهران پاکوتێد لە بان وەڵامدان هەر هەڕەشەیگ وەو ئاستە".

‏سوپای پاسداران "سوپای ئەمریکا" وە دەسوەپیکردن جەنگ تاوانبار کرد و ئاماژە دا کە ئەو بویەسە مدوو کوشیان 180 مناڵ لە مەکتەوەیل سەرەتایییەیل.

‏لە کوتایی بەیانەگە هاتگە: "دوژمن ئەمریکی تا ئیسە پەلامار پەنج دامەزراوەی ئاوی داگە، کە یەکیگیان وێستگەی شیرین‌کردن ئاوە لە دوورگەی قەشم"، و هۆشداری دا کە وەردەوام‌بووین ئی پەلامارەیلە توەنێد بوودە مدوو زیایبووین ئاڵۆزییەیل لە ناوچەگە.

‏