سوپای پاسداران "فراوانکردن" ناوچەی گەروو هورمز راگەینێد و تەقەی هوشداری لە بەلەمیگ ئەمریکی کەێد

دەسمیەتیدەر سیاسی فەرماندەی هیزە دەریاییەیل سوپای پاسداران ئیرانی، عەمید محمد ئەکبەرزادە، رووژ سێشەممە، راگەیان لە فراوانکردن بازنەی ناوچەی گەروو هورمز تا ناوچەیلیگ نوو لە کناراوەیل و دوورگەیل ئیرانی بگرێدە خوەی.

ئەکبەرزادە وت: فراوانکردن بازنەی گەروو هورمز کناراوەیل جاسک و سیری و ئەو دیم دوورگە گەورەیل گرێدە خوەی، و ناوچەگە بویەسە ناوچەیگ کە جویر ناوچەیگ ستراتیژی ناسریەێد.

لەی باوەتەو، فەرماندەیی هیزە دەریاییەیل ئەرا سوپای پاسداران ئیرانی راگەیان کە بەلەمیگ ئەمریکی تەقەلا دا لە ناوچەی گەروو هورمزەو رەد بوود، وەلی کەفتە وەر چەودیاریکردن ورد لەلایەن هیزە چەکدارەیل ئیرانیی.

هەمیش وت: هیزە دەریاییەیل چەودیاری "رەفتارەیلیگ هاندەرانە" لە بەلەمە ئەمریکییەگە کردنە، کە هیشت تەقەی هوشداری بکەن و پەیام بڕەسنێد، و دووپات کرد کە بەلەمەگە دەسوەجی دۊای ئەوە رێڕەوەگەی ئاڵشت کردگە.

یە هاوەخت تیەێد وەگەرد ئەوەگ ماڵپەڕ "ئەکسیۆس" ئەمریکی، دۊکە دووشەممە خەوەردا کە وت: دۆناڵد ترەمپ سەرۆک مەیل دێرێد ئەرا کاریگ سەربازی دژوە ئیران، وە دووپات کرد کە سەرۆک ویلایەتە یەکگرتگەیل وە شیوەیگ کردەیی هۊر لە دووارە دەسکردن وە "پرۆژەی ئازادی" لە گەروو هورمز کەێدەو، و نووڕێدە بژاردەی وەشانن گورز لە 25% لەو ئامانجەیلە کە هێمان لە ئیران نەکریانەسە ئامانج.