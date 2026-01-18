سوپای پاسداران سەرکردە و کەسەیلیگ گرێد دەسیان لەناو ئاژاوە بویە لە خوزستان

شەفەق نيوز- تەهران

سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن سەرکردە و کەسەیلیگ لە پارێزگای خوزستان، دەسیان لەناو کارەیل ئاژاوە بویە لە ماوەی چەن رووژ گوزەشتە لە وڵاتەگە.

پەیوەندیەیل گشتی سوپای پاسداران بە بەیاننامەیگ وت: ئی ئۆپراسیۆنە لەدویای وەشوینکەفتن هویرد و جویلەکردن زویوەزوی هات، و لە بنەمای زانیاریەیل هەواڵگری، لەلایەن هیزەیل نهێنی وە هەماهەنگی وەرد جیگر سوپای پاسداران لە پارێزگاگە، کە ناسنامەی ئەو کەسەیلە دیاری کریا و دەسگیر کریان، وەگورەی ئاژانس تەسنيم ئیرانی.

بەیاننامەگە دیاری کرد کە توومەتبارەیل دەسیان لەناو کارەیل تیرۆری بویە جویر رشانن خوین بیگوناهەیل، و خراوکردن شوینەیل ئاینی پیرووز، لەناویان مەزار ئیمام زادەیگ لە ناوچەی مەستی کازم، هەمیش پەلاماردان حوسەینیە و مزگەفتەیل لە چەن شاریگ لە پارێزگاگە.

وتیش: داشتەیل گشتی و تایبەت ویران کردنە، و ئاسایش گشتی شیواننە، و رخ و زیڕە خستنەسە ناو مەردم.

دووپاتیش کرد کە دەزگایەیل ئەمنی هەر وەردەوام بوود لە نواگیریکردن تونیگ لە هەر تەقەلایگ ئەرا شیوانن ئارامی، دۆزی کرد کە ئاسیاش هاوڵاتیەیل کڕ سوورە، و ئەوانە دادکاری کریەن.