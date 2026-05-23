سوپای پاسداران: رەدبوین 25 کەشتی و نەفتهەڵگر لە گەروو هورمز

هیز دەریایی سوپای پاسداران ئیرانی، ئمڕوو شەممە، رەدبوین 25 کەشتی لە گەروو هورمز لە ماوەی 24 سەعات راگەیان.

پەیوەندییە گشتییەیل هیز دەریایی سوپای پاسداران، لە بەیاننامەیگ وت: ئەو کەشتییەیلە کە لە گەرووەگەو رەد بوینە، کەشتییەیل نەفتهەڵگر و کەشتییەیل بارهەڵگر و کەشتییەیل بازرگانی بوینە.

وتیش: رەدبوین کەشتییەیل دۊای دەسکەفتن مووڵەتەیل هەماهەنگی وەگەرد هیز دەریایی سوپای پاسداران هات، کە هەمیش ئەرک دابینکردن مقیەتیکردن و ئاسایش لە ماوەی پرۆسەی رەدبوینەگە گردیەسە مل.

تەلەفزیۆن ئیرانی، پیرەکە پەنجشەممە، راگەیان کە خاوەن و کاپتنەیل 30 کەشتی هەماهەنگی وەگەرد هیز دەریایی سەروە سوپای پاسداران ئیرانی کەن ئەرا رەدبوین لە گەروو هورمزەو، لە سای ئەو ئاڵووزییەیلە کە لە ناوچەگە بەرزەو بوون.

یەیش لە ناوڕاس بەرزەوبوین ئاڵووزییەیل تێد لە ناوچەی کەنداو، وەگەرد وەردەوامبوین ریکارە سەربازی و دەریاییەیل پەیوەندیدار وە ئاسایش کەشتیوانی لە گەروو هورمز، کە وە یەکیگ لە گرنگترین رێڕەوەیل ژیاری ئەرا هامشوو نەفت و وزە لە جیهان هەژمار کریەێد.