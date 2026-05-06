سوپای پاسداران: رەدبوین گەروو هورمز بیوەی و ئارامەو بوی

هێز دەریایی سوپای پاسداران ئیرانی، رووژ چوارشەممە، دووپات کرد کە رەدبوین ئارام و بیوەی لەڕی گەروو هورمز گونجیاس وەگەرد نەمان هەڕەشەیل دەسدرویژیکاری.

هیز دەریایی سوپای پاسداران، سوپاس پیشکەش وە خاوەنەیل ئەو کەشتییەیلە کرد کە لە کەنداو لەنگەریان خستگە لەبان هاوکارییان لە رەدبوین گەروو هورمز وەپەی رینماییەیل نوو ئیرانی.

وەرپرسەیل ئەمریکی، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان کە واشنتۆن و تاران نزیکەو بوون لە رەسین ئەرا رێککەفتنیگ لەبان یاداشتیگ لە یەک پەڕە ئەرا کۆتاییهاوردن وە جەنگەگە.

ماڵپەڕ "ئەکسیۆس"، زوان لە وەرپرسەیل ئەمریکییەو، وت: کە "ویلایەتە یەکگرتگەیل چەوەڕی وەڵامیگ لە تارانەو کەێد لەبان چەن خاڵیگ سەرەکی لە ماوەی 48 سەعات".

وەرپرسەیل وتنیش: رێککەفتنەگە هەڵواسین پیتانن یۆرانیۆم لەلایەن تارانەو، و هەڵگردن سزایەیل لەلایەن واشنتۆنەو، و ئازادکردن پۊیلەیل ئیران لەخوەی گرێد، هەرلیوا هەڵگردن ئەو کۆتوبەندەیلە کە خریانەسە بان رەدبوین لەڕی گەروو هورمز لەلایەن هەردگ لاوە لەخوەی گرێد.

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو چوارشەممە، پرۆژەی ئازادی وسانر کە جویلەیگ سەربازییە و ئامانج مقیەتیکردن کەشتییەیل لە گەروو هورمز دیرێد، وە دەسنشانکردن ئەرا وەرەونواچگنیگ لە گفتوگۆەیل وەگەرد ئیران و ئەرا داواکارییگ لە پاکستان و دەوڵەتەیل ترەک.