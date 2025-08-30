سوپای پاسداران ئیران 8 کەس گرێد "پەیوەندی وە مۆساد دیرن" لە خوراسان

شەفەق نيوز- تەهران

سوپای پاسداران ئیران، لە پارێزگای خوراسان، ئمڕوو شەممە، دەسگیرکردن هەشت کەس راگەیان وەگومان پەیوەندیداشتن وە دەزگای هەواڵگری ئیسرائیل (مۆساد)، وەگورەی بەیاننامەیگ لەلایەن ئاژانس تەسنیم ئیرانی.

بەیاننامەگە وت: دەسگیرکردن ئەو کەسەیلە لە ئەنجام تەقەلایەیل هەواڵگری هویرد و وەردەوامیگ هات وەلایەن ریخریاگ هەواڵگری سوپای خوراسان رەزەوی وە هەماهەنگی وەرد دەسەڵاتەیل دادوەری، دووپاتیش کرد کە ئەو کەسەیلە لەبان ئەنتەرنێت لە ئەندامەیل مۆساد راهێنانیان کریاس.

وتیش: ئی نەسەیلا لە ماوەی جەنگ دوانزە رووژ دویایین زانیاری لەبان شوینەیلیگ گرنگ کلکردنە، وەگەرد کلکردن زانیاری لەبان کەسایەتیەیلیگ سەربازی ناودیار، تا ئەرا مۆساد بچن.

سوپای پاسداران وتیش: توومەتبارەیل پلان ئەرا جیوەجیکردن پەلامارەیلیگ وەبان وەرپرسەیل مەدەنی و سەربازی داشتنە، و تەقانن شوینەیلگ گرنگ لە شار مەشهەد، وەلێ وەخاسی سەرپەرشتیاری هەواڵگری وەرجەیەگ هەر کاریگ بکەن دەسگیر کریان.

وەگورەی بەیاننامەگە، چشتەیلیگ تایبەت ئەرا دروسکردن گولە و بومب و تەقەمەنی و مین وەپیانەو گریا.