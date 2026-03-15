سوپای پاسداران ئیران پەلاماردان سێ بنکەی سەربازی ئەمریکی لە عراق و کوەیت راگەینێد

سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، پەلاماردان سێ بنکەی سەربازی ئەمریکی لە عراق و کوەیت راگەیان، ئەوەیش لە سای فراوانبوین پارچەی جەنگ و ژاوەژاو جیۆسیاسی لە خوەرھەڵات ناوڕاس.

سوپای پاسداران لە بەیاننامەیگ دووپات کرد لە وەردەوامی وەشوینکەفتن بنیامین نتنیاهو سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیل، ئەگەر هیمان زنییە.

دووپاتکردن سوپای پاسداران لە دەسنشانکردن ئەرا دەسکردن وە 52مین پەلامار سارلنی وەبان ئیسرائیل تیەێد، و دیاری کرد کە نادیارییگ لە چارەنویس سەرۆک وەزیرەیل قەوارەی سەهیۆنی هەس و ئەگەر کوشیانی یا وایینی وەگەرد خیزانەگەی لە زەویەیل داگیرکریای کە ئاشکرای قەیرانیگ لەناوەو کەێد.

دووپاتیش کرد کە ئەگەر ئی تاوانکارە هیمان زنییە، ئەوەسا تەڕ وەردەوام بویمن لە وەشوینکەفتنی و پەلاماردانی.

وتیش: لە شەپوول 52ەم پەلامار زەویەیل داگیرکریای دایمن و و3 بنکەی سەربازی ئەمریکی وە مووشەک و درۆنەیل.

دیاری کرد لە ناوچەیلیگ پیشەسازی و بنکەیل هیزەیل ئەمریکا لە سەربازگەیل حەریر لە هەولێر و عەلی سالم وعريفجان لە کوەیت کردیمنە ئامانج.