سوپای پاسداران ئیرانی پەلاماردان دوو کەشتی لە هورمز راگەینێد

شەفەق نيوز- تاران

سوپای پاسداران ئیرانی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان لە ئامانجگردن دوو کەشتی لە تەنگەی هورمز، و دووپات کرد لە دویابردن دوو کەشتی ترەک لە رەدبۊن دۊای وەشانن هوشداری ئەرا ئەوان.

سوپای پاسداران، لە بەیاننامەیگ، وت کە ئەو چوار کەشتییە سیتەمەیل دەریاوانی (ناڤیگاسیۆن) پەک خستن و تەقەلای دەرچگن لە تەنگەگە دان لەری رێڕەوەیگ نا ئارام وە پاڵپشتی ئەمریکا.

زیای کرد کە ئیران وەرجە ئیسە دووپات کردگە کە هیچ تکیگ لە نەفت یا غاز یا پەین کیمیایی لە تەنگەی هورمزەو رەد نەکەێد بێ مووڵەتیگ لە خوەی، و دیاری کرد کە هیزەیل سوپای پاسداران وە تەواوی کۆنترۆڵ تەنگەی هورمز کەێد، و تەنیا ری ئارام ئەو رێڕەوە ئەوەسە کە لەلای خوەیەو دیاری کریاگە .

بەیاننامەگە هوشداری دا کە ئەو کەشتییەیلە کە کارتیکەر بۊن وە لێدوانەیل دوژمن ئەمریکی و رێڕەوەیگ نائارام گرۆنە وەر، بیگومان تویش رۊداوەیل بوون.

فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی "سێنتکۆم"، ئیوارەی شەممەی گوزەشتە، ئاڵشتکردن رێڕەو 5 کەشتی بازرگانی و پەکخستن یەک کەشتی راگەیان لە 18ی تەموز/یۆلیۆی ئیسە، دووپات کرد کە هیزەیل ئەمریکی وەردەوامن لە چەسپانن گەمارۆ دەریایی وەردەوام لەبان ئیران وە شیوەی تۊنیگ.