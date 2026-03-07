‏سوپای پاسداران ئیران: شەپوول ٢٦ لە ئۆپراسیۆن "وەعد سادق ٤" جیوەجی کریا

‏شەفەق نیوز - تەهران

‏سپوی پاسدارەیل ئیران، ئمڕوو شەممە، راگەیان شەپوول 26 لە پەلامارەیل دژ وە ئیسرائیل جیوەجی کرد، و دیاری کرد کە ئامانجەیل وە ئاسانی کردیەسە ئامانج.

‏پاسدارەیل لە بەیاننامەیگ وت: "لە ئۆپراسیۆنیگ هاوبەش ناوەین درۆن و مووشەکەیل، کە ناو ڕەمزی (حەیدەر کەڕاڕ) بوی، ئامانجەیل لە باکوور و باشوور زەوییە داگیرکریاگەیل وە هویردی کردیەسە ئامانج، ئەوەیش وە وەکارهاوردن سەرە جەنگییەیل نوو لە جویر (عیماد) و (قەدر)، وەگەرد شمارەیگ لە سەرە جەنگییەیل (خەیبەر)".

‏وتیش؛"وە مدوو لەناوبردن سیستمەیل ڕادار دوژمن لە شەپوولەیل وەرین، وە امانجگردن فرە ئاسانتر بوی، و گشت ئەو مووشەکەیلە تەقنیانە وە هویردی ئەرا ئامانجەیل وەشیانە".