‏سوپای پاسداران ئیران: شەپوول ٢٦ لە ئۆپراسیۆن "وەعد سادق ٤" جیوەجی کریا

2026-03-07T15:38:29+00:00

‏شەفەق نیوز - تەهران

‏سپوی پاسدارەیل ئیران، ئمڕوو شەممە، راگەیان  شەپوول 26 لە پەلامارەیل دژ وە ئیسرائیل جیوەجی کرد، و دیاری کرد کە ئامانجەیل وە ئاسانی کردیەسە ئامانج.

‏پاسدارەیل لە بەیاننامەیگ وت: "لە ئۆپراسیۆنیگ هاوبەش ناوەین درۆن و مووشەکەیل، کە ناو ڕەمزی (حەیدەر کەڕاڕ) بوی، ئامانجەیل لە باکوور و باشوور زەوییە داگیرکریاگەیل وە هویردی کردیەسە ئامانج، ئەوەیش وە وەکارهاوردن سەرە  جەنگییەیل نوو لە جویر (عیماد) و (قەدر)، وەگەرد شمارەیگ لە سەرە جەنگییەیل (خەیبەر)".

‏وتیش؛"وە مدوو لەناوبردن سیستمەیل ڕادار دوژمن لە شەپوولەیل وەرین، وە امانجگردن فرە ئاسانتر بوی، و گشت ئەو مووشەکەیلە  تەقنیانە وە هویردی ئەرا ئامانجەیل وەشیانە".

