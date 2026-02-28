سوپای پاسداران ئیران دەسکردن وە پەلامارەیل فراوانیگ وەبان ئیسرائیل راگەینێد
شەفەق نيوز - تەهران
سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو شەممە، دەسکردن وە پەلامارەیل فراوانیگ وەبان ئیسرائیل راگەیان، ئەوەیش لە وەڵامدانی لەبان ئەو پەلامارەیل هاوبەشە کە تەل ئەبیب و واشینتۆن لەبان ئیران جیوەجی کریان.
سوپای پاسداران لە بەیاننامەیگ وت: دەسکریا وە یەکەمین شەپوول لە پەلامارەیل فراوان وە مووشەک و درۆنەیل کۆمار ئیسلامی ئیران وەرەو زەویە داگیرکریاگەیل.
وتیش: ئەوەسا خەوەرەیل هویردەکاری لەڕی کەناڵەیل فەرمی ئاشکرا کریەن.
هەرلیوا، خانمە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە سوریا وت: دەنگ رممە لە ئاسمان دیمەشق ژنەفیا.
وتیش: مەزەنە کریەێد ئەو رممەیلە هن نواگیریکردن وەرگری ئاسمانی ئیسرائیل ئەرا مووشەکەیل ئیران بوود.