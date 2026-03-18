سوپای پاسداران ئیران دەێد لە چەن ئامانجیگ لە ئیسرائیل و بنکەیلیگ ئەمریکی

شەفەق نيوز- تەهران

سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، پەلاماردان چەن ئامانجیگ لە ئیسرائیل و سەربازگەیل ئەمریکا لە ناوچەگە راگەیان، لەناو شەس و دویەم شەپوول ئۆپەراسیۆنەیل "پەیمان راسگوو 4".

سوپای پاسداران لە بەیاننامەیگ وت: شەپوول شەس و دویەم لە ئۆپەراسیۆن "پەیمان راسگوو 4"، وەشانیمن، و دیاری کرد کە ئەو پەلامارەیلە شارەیلیگ لەناو ئیسرائیل گردەو، لەناویان تەلئەبیب و حەیفا و بیر سەبع، وەگەرد عەکا، وە مووشەکەیل هازدار، وەبی کوتیان فیکەیل هوشداری، وەقسەی خوەی.

وتیش: ئەو ئۆپراسیۆنە هەمیش وەئامانجگردن سەربازگەیل ئەمریکا لە ناوچەگە گردەو، وە وەکارهاوردن مووشەکەیلیگ خاوەن چەن سەریگ جەنگی، لەناویان قادر و خەیبەر و حاج قاسم.