سوپای پاسداران ئێران: بەیعەت وە موجتەبا خامنەیی دەیمن و لەڕوی ستەمکارەیل وەگشت هازیگ وسیمن

شەفەق نیوز - تەهران

سوپای پاسداران ئینقلاب ئیسلامیی ئیران، ئمڕوو دووشەممە، وەبوونەی هەڵوژاردن موجتەبا خامنەیی جویر سێهەمین ریبەر باڵای ئینقلاب ئیسلامی لە ئیران، دویای بڕیار ئەنجومەن کارناسان، پیرووزبایی خوەی راگەیان.

لە بەیاننامەیگ کە لە لایەن هیزەیل زەمینی سوپای پاسدارانەو بڵاو کریا، هەڵوژاردن موجتەبا خامنەیی وە "بڕیاریگ گرنگ و چارەنویسساز" وەسف کرد، و وەی بەونەو پیرووزبایی لە گەل ئیران و بنەماڵەی شەهیدەیل کرد.

لە بەیاننامەگە دووپات کریا کە فەرماندە و جەنگاوەرەیل هیز زەمینی سوپای پاسداران پابەندبوین خوەیان ئەرا وەردەوامبوین لە مقیەتیکردن شۆڕش و دەستکەفتەیل نووەو کەن، و لە ژیر رینمایی ریبەر نوو جویر "ریبەر باڵای ئینقلاب ئیسلامی، فەرماندەی گشتیی ئینقلاب ئیسلامی و فەرماندەی گشتیی هیزە چەکدارەیل" کار کەن.

وتیش: ئی هیزیلە وەردەوام بوون لە وەرگریکردن لە "سەروەری و سەروەخوەیی و دەسەڵات وڵات و سیستم کۆمار ئیسلامی"، دووپاتیش لە ئامادەیی خوەیان ئەرا رویوەڕویبوین ئەوە کرد کە ول "پیلانگێڕ و دەسدرەیژیی دوژمنەیل ئەمریکی و زایۆنی و هاوپەیمانەیلیان" باسی کردگە.

هەرلیوا لە بەیاننامەگە ئامادەیی هیز زەمینی سوپای پاسداران ئەرا "قوربانیکردن گیان خوەیان جویر ئەرکیگ مەزهەبی، یاسایی و نەتەوەیی" لە نوای ئەوە کە وە دوژمن ئیران زانست، دووپات کرد.

یەیش دویای ئەوە تیەێد کە ئەنجومەن کارناسەیل ئیران هەڵوژاردن موجتەبا خامنەیی جویر ریبەر باڵای نوو کۆمار ئیسلامی راگەیان، ئەوەیش دوای زیاتر لە هەفتەیگ لە کوشیان باوگی.