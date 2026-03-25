‏سوپای پاسداران ئیران بنکەیل ستراتیژی و سەربازی لە ئیسرائیل کردە ئامانج

2026-03-25T07:48:49+00:00

‏شەفەق نیوز -تەهران

‏سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، دەسوەپیکردن هەشتەمین شەپوول لە ئۆپراسیۆن "پەیمان راس 4" راگەیان، و دووپاتکرد  پەلامار مووشەکی فرەیگ ئەرا بان چەن شوینیگ لەناو خاک ئیسرائیل ئەنجام دایە.

‏پاسداران لە بەیاننامەیگ راگەیان "پەلامارەگە خاڵەیل ستراتیژی و بنکەیل سەربازی وە ئامانج گردیە" دیاریکرد "لەناو ئامانجەیل شوینەیل  فەرماندەیی سەربازی سوپای ئیسرائیل  هەس لە دەوروگەرد شار سەفەد".

‏لە بەیاننامەگە وتیش "ئێ گورزەیلە لە چوارچمگ قۆناغ یەکەم ئۆپراسیۆنەیل فراوانتریگە کە بنکەی هێزەیل ئیسرائیل لە باکوور فەلەستین و دەوروگەرد کەرتی غەزە کەنە ئامانج".

‏یەیش لە وەختیگ کە جەنگ ئەرا بیس و شەشەمین رووژ وەبان یەک وەردەوامە لەناوەین ئیسرائیل و ئەمریکا لەلایگ و لایەن ئیران لەلایگ ترەک، و لە 2 ئازارەو لوبنانیش چگەسە ناو جەنگ.

