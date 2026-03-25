سوپای پاسداران ئیران بنکەیل ستراتیژی و سەربازی لە ئیسرائیل کردە ئامانج
شەفەق نیوز -تەهران
سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، دەسوەپیکردن هەشتەمین شەپوول لە ئۆپراسیۆن "پەیمان راس 4" راگەیان، و دووپاتکرد پەلامار مووشەکی فرەیگ ئەرا بان چەن شوینیگ لەناو خاک ئیسرائیل ئەنجام دایە.
پاسداران لە بەیاننامەیگ راگەیان "پەلامارەگە خاڵەیل ستراتیژی و بنکەیل سەربازی وە ئامانج گردیە" دیاریکرد "لەناو ئامانجەیل شوینەیل فەرماندەیی سەربازی سوپای ئیسرائیل هەس لە دەوروگەرد شار سەفەد".
لە بەیاننامەگە وتیش "ئێ گورزەیلە لە چوارچمگ قۆناغ یەکەم ئۆپراسیۆنەیل فراوانتریگە کە بنکەی هێزەیل ئیسرائیل لە باکوور فەلەستین و دەوروگەرد کەرتی غەزە کەنە ئامانج".
یەیش لە وەختیگ کە جەنگ ئەرا بیس و شەشەمین رووژ وەبان یەک وەردەوامە لەناوەین ئیسرائیل و ئەمریکا لەلایگ و لایەن ئیران لەلایگ ترەک، و لە 2 ئازارەو لوبنانیش چگەسە ناو جەنگ.