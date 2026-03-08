سوپای پاسداران ئیران پالامار سەربازگەیگ ئەمریکی دەێد لە عدیری

شەفەق نيوز - تەهران

دەریاوانی سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، پەلامار سەربازیگەی فرۆکەیل هیلیکۆپتەر ئەمریکی لە عدیری لەناو دەوڵەت کوەیت دا، ئەوەیش وە ئۆپراسیۆنیگ تیکەڵ وە درۆنو و مووشەکەیل بالیستی.

سوپای پاسداران ئیران لە بەیاننامەیگ وت: یەکەی مووشەکەیل بالیستی، پەلامار بنکەیل ئامادەکردن و خاسەوکردن فرۆکەیل دا و تانکیەیل سزەمەنی و ببنای فەرماندەیی لەو سەربازگە، کە بویە مدوو ویرانکاری فراوانیگ لەو دامەزراوەیلە.

بەیاننامەگە وتیش: پەلامارەگە بویە مدوو هیزگردن ئاگر گەورەیگ کە دویکەڵ سییەی لە دویرەو دیارە.