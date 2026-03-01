سوپای پاسداران جیوەجیکردن شەپوول نوویگ پەلامارەیل وەبان ئیسرائیل و بنکەیل ئەمریکی راگەیان
شەفەق نیوز ـ تەهران
سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان دەسکردنە وە پەلاماردانەیل خەسیگ وە مووشەک و درۆن وەپی زەوی ئیسرائیل و بنکەیل سەربازی ئەمریکا لە ناوچەگە کردنەسە ئامانج.
سوپای پاسداران ئمڕوو لە بەیاننامەیگ راگەیان، 27 بنکەی ئەمریکی لە ناوچەگە وەرد بنکەی تل نوف، و بنکەی فەرماندەیی گشتی سوپای ئیسرائیل لە هکاریا، و کۆمەڵگەی پیشەسازی وەرگیری لە تل ئەبیب، لەناوین ئامانجەیل وە ئامانجگیریاگ بوینە.
وتیش " هێزە چەکدارەیل کۆمار ئیسلامی ئیران ریگە نیەدەن دەنگی زەنگ ئاگادارکردن (ئینزار) لە ناوچە داگیرکریاگەیل و بنکە سەربازییەیل ئەمریکا بوسێد، و گامیگ تۆڵەسەنین جیاواز و تون بوود لەری گورزەیل یەک لەدویای یەک.
سوپای پاسداران ئیران، لە وەخت گوزەشتەی ئمڕوو پەیمان تۆلەسەنینیگ دا ئەرا "تاوانیگ تیرۆرستی" كە ناویبرد کە ئەمریکا و ئیسرائیل ئەنجامیدان لەری تیرۆرکردن خامنەئی.
تەلەفزیۆن فەرمیەیل ئیران، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان لە کوشیان رێبەر باڵا عەلی خامەنئی، لەری گورزەیل فراوانیگ کە رووژ شەممە تەهرانی پایتەخە گردە ئامانج.
