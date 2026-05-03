سوپای پاسداران: ترەمپ کەفتیەسە نوای دوو ری

هەواڵگری سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، دووپات کرد کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا کەفتیەسە وەرانوەر دوو ری.

هەواڵگری لە بەیاننامەیگ وت: بایەسە ترەمپ یا پرۆسەی سەربازی مەحاڵ یا رێککەفتنیگ بەد وەگەرد ئیران پەسەن بکەێد.

وتیش: "رۊبەر بڕیارداین ئەرا ویلایەتە یەکگرتگەیل دی سنووردارە، و بایەسە ترەمپ یا پرۆسەی سەربازی مەحاڵ یا رێککەفتنیگ بەد وەگەرد ئیران هەڵوژێد.

ماڵپەڕ "ئەکسیۆس"، ئمڕوو، ئاشکرای پیشنیاریگ ئیرانی نوو کرد کە مووڵەتیگ وەخت دیاریکریاگ لەخوەی گرێد ئەرا رەسین وە رێککەفتنیگ گشتگیر وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل، لە چوارچیوەی تەقەلایەیل ئەرا کۆتاییهاوردن وە جەنگ، و هەڵگردن گەمارۆی دەریایی لەبان ناوچەگە.

ماڵپەڕەگە لە زوان دوو سەرچەوەی ئاگادار وت: ئیران لە پیشنیارەگەی مووڵەت یەک مانگ دیاری کردگە ئەرا گفتوگۆەیل کە ئامانج لەلیان واژووکردن رێککەفتنیگە وەگەرد واشنتۆن.

وەپەی سەرچەوەیل، رێککەفتنە پیشنیارکریایەگە ئامانج دیرێد ئەرا دووارە وازکردن گەروو هورمز، و کۆتاییهاوردن وە گەمارۆی دەریایی، و دانان سنووریگ هەمیشەیی ئەرا جەنگەگە لە ئیران و لوبنان.

وتنیش: تاران مەرج ئەوە داناگە کە هیچ خولیگ نوو لە گفتوگۆەیل لەبارەی دۆسیەی ئەتۆمی دەس وەپی نەکەێد وەرجە رەسین وە ئی رێککەفتنە.

لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو، دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی وت: ئاگادار کریاگە وە کڕە گشتییەیل ئەرا رێککەفتنیگ وەگەرد ئیران باوجی چەوەڕی داڕشتنە وردەگە کەێد، و لە خود وەخت هوشداری دا کە هەڵوژاردەی دووارە دەسکردن وە پەلامارەیل وەبان کۆمار ئیسلامی هێمان لەوەر کەسە ئەگەر تاران رەفتار خراویگ بکەێد.