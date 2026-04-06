سوپای پاسداران ئامانجگردن کەشتییەیل ئەمریکی و ئیسرائیلی راگەیەنێد: هورمز وە وردی چەودیاری کریەێد

سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو دوشەممە، راگەیان کە کەشتییەیل ئەمریکی و ئیسرائیلی و ژیرخانەیل و کارگەیل پترۆکیمیایی لە ناوچەیل جیاجیای ئیسرائیل کردیەسە ئامانج.

سوپای پاسداران لە بەیاننامەیگ، دویای هوشدارییەیل بارەگای خاتەم ئەلئەنبیای ناوەندی، وت: هیزەیل دەریایی و ئاسمانی سەروە سوپای پاسداران، ئۆپەراسیۆنەیل هاوبەش و کاریگەریگ دژ وە ژیرخانەیل سەربازی و کاروەپیکردن و لۆجستی و پیشەسازی ئەمریکی و ئیسرائیلی جیوەجی کردنە، شەوەکی ئمڕوو، ئەوەیش لە شەپوول 98 لە ئۆپەراسیۆنەیل (وەعد سادق 4).

وتیش: لە بەش یەکەم لەی ئۆپەراسیۆنە، هیزەیل دەریایی سەروە سوپای پاسداران وە وردی کەشتیە بارهەڵگرەیل (SDN7) سەروە ئیسرائیل وە مووشەک کرۆز کردنەسە ئامانج، کە یەیش ئەنجام دا وە هیزگردن ئاگر لەناوی دویای ویرانکردنی.

سوپای پاسداران دیاری کرد کرد کە "لە باکوور و باشوور تەلئەبیب، و سەنتەرە ستراتیژییەیل لە حەیفا، و کۆمپانیایەیل و کارگە کیمیاییەیل لە بیئر سەبع، و شوون هیزەیل سوپای ئیسرائیلی لە (بیاح تکڤا) وە وردی کەفتنە وەر گورزەیل مووشەکەیل بالیستی ئیرانی.

دووپات کرد کە کەشتی هەڵگر هەلیکۆپتەرەیل و کەشتی هشکانی (LHA7 تریپۆلی) سەروە سوپای ئەمریکی، کە لەبانی زیاتر لە 5000 دەریاوان و سەرباز لە پیادەی دەریایی هەڵگردیە، کەفتە وەر پەلامار مووشەکەیل ئیران، و ناچار بویە وەرەو باشوور زەریای هیندی بکشێدەو.

وتیش: لە بەشیگ ترەک لە ئۆپەراسیۆنە پەلاماردەرەگە، سەنتەر بەرهەمهاوردن هاوبەش ئیماراتی ئیسرائیلی ئەرا فڕۆکە بیفڕۆکەوانەیل کریاسە ئامانج، لەشان شمارەیگ لە فڕۆکەیل جیگیرکریاگ لە بنکەی عەلی سالم، وە وردییگ تەواو لەڕی فڕۆکە بیفڕۆکەوانەیل و مووشەکەیل.

دیاری کرد کە جویلەی دەریاوانی لە گەروو هورمز و جویلەیل لەناو ئاوەیل کەنداو هانە ژیر چەودیاری سیستەمەیل هیزەیل دەریایی سەروە سوپای پاسداران، و وەڵام هەر جویلەیگ لە لایەن دوژمنەیلەو دەێد، هەرچەن پۊچگیش بوود، وە وەڵامیگ یەکلاییکەر لەلایەن جەنگاوەرەیل دەریایی سوپای پاسداران.

وەرجەیە، ماڵپەڕ "ئەکسیۆس"، لە چوار سەرچەوەی ئەمریکی و ئیسرائیلی و هەرێمییەو وت: ئەمریکا و ئیران لەری ناوبژیوانەیل هەرێمییەو دانوسەنین لە ئاگربەسیگ چەوەڕیکریاگ ئەرا ماوەی 45 رووژ کەن کە شایەت ری خوەش بکەێد ئەرا رێککەفتنیگ هەمیشەیی کە کۆتایی وە جەنگەگە بارێد.

گەروو هورمز وە یەکیگ لە گرنگترین رێڕەوەیل دەریایی لە جەهان ئەرا هاوردن و بردن نەفت و غاز هەژمار کریەێد، چوینکە ریژەیگ گەورە لە هەناردەیل وزەی جەهانی وەپییەو رەد بوود، کە یەیش هیلێد هەر داوەزینیگ لە جویلەی دەریاوانی لەناوی کاریگەرییگ لەبان بازاڕەیل جەهانی بیاشتاد.