سوپای پاسداران ئامانجگردن دوو بنکەی ئوردنی و ویرانکردن فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان ئەمریکی راگەیەنێد
شەفەق نیوز - تاران
سوپای پاسداران ئیرانی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان لە ئامانجگردن هەردوگ بنکەی ئاسمانی "مەلیک فەیسەڵ" و "ئەمیر حەسەن" لە ئوردن، وەگەرد گەراجیگ تایبەت وە ئامادەکردن فڕۆکەیل F-15 و بنکەیل فڕۆکە بێفڕۆکەوانە ئەمریکییەیل.
سوپای پاسداران لە بەیاننامەیگ وت، کە پەلامارەگە گەراج ئامادەکردن فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل کردەسە ئامانج و بۊسە مدوو – وەپای بانگەشەگەی – ویرانکردن 8 فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لە جۊر (MQ-9)، و رەسانن زەرەدەیل گەورەیگ وە دوو فڕۆکە لەناو گۆڕەپانەگە، وەگەرد رەسانن زەرەد وە دوو هەلیکۆپتەر ئەمریکی قورس لە پەلاماریگ کە شۊن ئەممارکردن هەلیکۆپتەرەیل کردە ئامانج.
بەیاننامە ئیرانییەگە بانگەشەی ئەوە کرد کە "کوشیاگ و زەخمدار لەناو هیزە ئەمریکییەیل کەفتنە لە ئەنجام پەلاماریگ کە رەسیە باڵەخانەی نیشتەجیبۊینیان"، و هەڕەشەی جیوەجیکردن "ئۆپراسیۆنەیلیگ توندتر لە ئەگەر وەردەوامبۊن دەسدریژییەیل" کرد.
ئی راگەیاننە دۊای لێدوانەیلیگ وەرین ئەرا سوپای پاسداران لە ئیوارەی دویەکە سێشەممە تیەێد، کە لەناوی بانگەشەی سەرکەفتن هیزەیلی کرد لە دەرکردن سیستەمەیل رادار هوشداری وەخت لە کووەیت لە خزمەت وە شیوەی تەواویگ.
لە وەرانوەر ئەوە، سوپای ئوردنی لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە ئامرازەیل وەرگرییە ئاسمانییەگەی چوار فڕۆکەی بێفڕۆکەوان خستنەسە خوارەو کە لە لەلای ئیرانەو وەرەو ئاسمان ئوردنی هاتۊن.