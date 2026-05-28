سوپای پاسداران ئامانجگردن بنکەیگ ئەمریکی راگەیەنێد لە وەڵام پەلاماریگ نزیک فڕۆکەخانەی بەندەر عەباس

شەفەق نیوز - تاران

سوپای پاسداران ئیرانی، ئمڕوو پەنجشەممە، ئامانجگردن بنکەیگ ئاسمانی ئەمریکی راگەیان کە وت "خاڵ وەشانن" پەلاماریگە کە ناوچەیگ نزیک فڕۆکەخانەی بەندەر عەباس لە باشوور ئیران شەوەکی زۊ کردیەسە ئامانج.

سوپای پاسداران لە بەیاننامەیگ وت: سوپای ئەمریکی شەوەکی زۊ ئمڕوو، پەلاماریگ وە چەک ئاسمانی لەبان خاڵیگ لە دەورگرد فڕۆکەخانەی بەندەر عەباس ئەنجام داگە، وتیش: هیزەیلی لە سەعات 4:50 وە وەخت ناوخۆیی وەڵام دانەسەو، وە ئامانجگردن ئەو بنکە کە پەلامارەگە لەلیەوە دەس هاتگە.

بەیاننامەگە دووپات کرد کە ئۆپەراسیۆنەگە هوشدارییگ جدیە لەوە کە هەر دەسدریژییگ نوو رۊوەرۊی وەڵامیگ تونتر و یەکلاکییەر بوودەو، وەگەرد خستن گشت وەرپرسیاریەتییگ لیکەفتەیل ئی گرژییە وەبان مل لایەن دەسدریژیکار.

ئاژانس "تەسنیم" خەوەردا کە هیزەیل ئەمریکی پەلاماریگ لەبان سەربازگەیگ لە بەندەر عەباس ئەنجام دانە، دۊای ریگریکردن لە کەشتییگ نەفتهەڵگر ئەمریکی لە گەروو هورمز لەلایەن هیز دەریایی ئیرانییەو.

دیاری کرد، کە کەشتییگ نەفتهەڵگر ئەمریکی تەقەلا داگە لە گەرووەگە رەد بوود وەگەرد پەکخستن سیستەمەیل رادار، وەرجە ئەوەگ هیزەیل ئیرانی دەسوەردان بکەن ئەرا ناچارکردن لە وسان و گلەوخواردن، و پالامارە ئەمریکییەگە ناوچەیگ واز کردیەسە ئامانج بی توومارکردن زەرەد.

لە لای خوەییش، راپۆرتەیل ئەمریکی خەوەردان کە واشنتۆن پەلامارەیل ئاسمانی لەبان شوینیگ سەربازی ئیرانی جیوەجی کردگە کە وتیە هەڕەشەیگە ئەرا هیزەیل ئەمریکی و جویلەی کەشتیوانی لە گەروو هورمز، وەگەرد ریگریکردن لە فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان کە وە دژمنکارانە وەسف کریان.

ئی گرژییە لە سای ئاڵووزییگ وەردەوام لە ناوچە دەریاییە ستراتیژییەگە تیەێد، لە ناوڕاس وەردەوامبوین ناکۆکییەیل لەناوەین تاران و واشنتۆن لەباوەت دۆسیە ئەمنییەیل و ئەتۆمییەیل و ئازادی کەشتیوانی لە گەرووەگە.