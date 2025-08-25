"سوپاس لە ئیسرائيل".. هیجری داوای جیاوەبوین لە سوریا کەێد و قسەیلی مشتومڕ دروس کەن

شەفەق نيوز- سوەیدا

حکمەت هیجری سەرۆک رووحی دورزیەیل لە سوریا، ئمڕوو دووشەممە، وتاریەیلگ وت کە مشتومڕ دروس کردن، لەناو دووارە داوای راگەیانن هەرێمیگ جیا لە باشوور سوریا کرد، و سوپاس لە ئەمریکا و ئیسرائیل و دورزیەیل ناو داگیرکریای کرد ئەرا وساننیان وەگەرد دورزیەیل.

ئەوەیش لە وتاریگ توومارکریای هات مەوقەی پیشوازیکردنی لە شاندیگ لە بزوتنەوەی "رجال الكرامة" گەورەترین باڵەیل سەربازی لە سوەیدا وە سەروکایەتی مزیەد خەرج فەرماندەی.

هیجری وە دەسپیچگیگ ئەرا دروسکردن (پاسەوان نیشتمانی) دەسوە قسەیلی کرد کە وت: ئەوەسا بوودە جویر قەڵغانیگ ئەرا مقیەتیکردن زەوی و نامووس وە گەرەنتی چەن دەوڵەتیگ.

هەرچەن تەقەلا دا کە جەنگاوەرەیل ئاین دورزی جویر داواکار ئاشتی نشان بەێد، وەلێ لە قسەیلی بانگوازیگ ئاشکرا ئەرا جیاوەبوین لە سوریا بوی، وەناونیشان هەرێم دورزی، کە وت: داوا لە گشت دەوڵەتەیل و گەلەیل ئازاد کەیمن وەگەرد ئیمە بەسیەن جویر ئاین دورزی لە باشوور سوریا ئەرا راگەیانن هەرێمیگ جیا کە مقیەتی لە بوینمان تا هەتاهەتایی بکەێد.

هەمیش سوپاس لە پاڵپشتیکردن ئیسرائیل کرد، و ئافەرین لە هەڵوێست دورزیەیل ئیسرائیل کرد کە لەی سەختی دویاییە واز لەلییان نەهاوردن.