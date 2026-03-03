سووپای ئیسرائیل: دەسکەێمنە پەلامارداین تەهران و لوبنان وەیەکەو
شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس
سووپای ئیسرائیل، ئمڕوو سێشەممە، دووپاتکرد کە ریگە وە رژێم ئیران دەێد سیستمەیل وەرگریی ئاسمانی چالاک بکەێد تا زەرەد وە فرۆکەیل جەنگی ئیسرائیل بڕەسنێد.
سووپا وت: "کۆتایی وەو سەربازەیل سیستەم وەرگیری سەر وە رژێم ئیران هاوردیمن کە ئامانجیان زەرد رەساننن وە هێزەیلمان بوی".
وتیش؛ "سووپای ئیسرائیل هێزەیل ئاسمانیی وەردەوامە لە پەلامارداین شوینەیل پێگەی تەقانن مووشەکەیل بالیستی ئیران".
لەلایگ ئاژانس خەوەری "ئیسنا" خەوەردا لە کوشیان 5 ئەندام سووپای پاسداران ئیران لە پەلامارەیل ئەمریکا و ئیسرائیل.