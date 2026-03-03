‏سووپای ئیسرائیل: دەسکەێمنە پەلامارداین تەهران و لوبنان وەیەکەو

2026-03-03T08:25:50+00:00

شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس

‏سووپای ئیسرائیل، ئمڕوو سێشەممە، دووپاتکرد   کە ریگە وە رژێم ئیران  دەێد سیستمەیل  وەرگریی ئاسمانی چالاک بکەێد  تا زەرەد وە فرۆکەیل جەنگی ئیسرائیل بڕەسنێد.

‏سووپا وت: "کۆتایی وەو سەربازەیل سیستەم وەرگیری سەر وە رژێم ئیران هاوردیمن کە ئامانجیان زەرد رەساننن وە هێزەیلمان بوی".

‏وتیش؛ "سووپای ئیسرائیل هێزەیل ئاسمانیی وەردەوامە لە پەلامارداین شوینەیل  پێگەی تەقانن مووشەکەیل بالیستی  ئیران".

‏لەلایگ ئاژانس خەوەری "ئیسنا" خەوەردا لە کوشیان 5 ئەندام سووپای پاسداران ئیران لە پەلامارەیل ئەمریکا و ئیسرائیل.

