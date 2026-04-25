پسوولەی خەرج جەنگ.. ئەمریکا 11 هەزار و 500 دۆلار لە یەک چرکە سزنێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

خەرج ئەمریکی لەبان جەنگ دژ وە ئیران لە 61 ملیار دۆلار رەد کرد، وەگەرد رەسین وە 55ەمین رووژ لەو ئۆپراسیۆنە، وەپڵی داتایەیل ماڵپەڕ نیشاندەر خەرج جەنگ ئیرانی - ئەمریکی، کە نشان خەرجکردن زیاتر لە 11,500 هەزار دۆلار لە خەزنەی ئەمریکی لە یەک چرکە دەێد.

ماڵپەڕەگە، کە داتایەیلی یەکاویەک نووەو کەێد، دیاری کرد کە هەژمارکردن خەرجەیل کەسەیل و کەشتییە بڵاوکریاگەیل لە ناوچەگە لەخوەی گرێد، بیجگە خەرجییە پەیوەندیدارەیل وە پرۆسە سەربازییەیل.

هەژمارکردنەگە پشت بەسێد وە راپۆرتیگ ئەرا وەزارەت جەنگ ئەمریکی "پێنتاگۆن" کە پیشکەش وە کۆنگرێس کریاس، کە خەوەردا لە خەرج شەش رووژ یەکەم کە رەسیەسە 11.3 ملیار دۆلار، وەرجە ئەوەگ دۊاتر بەرزەو بوود ئەرا نزیکەی یەک ملیار دۆلار لە رووژیگ.

لە وەختیگ گوزەشتە، وەزارەت دارایی ئیسرائیلی مەزەنەیگ سەرەتایی ئەرا خەرج ئۆپراسیۆن "نەڕەی شێر" سەربازی دژوە ئیران بڵاو کرد، وە دیاری کرد کە جەنگەگە نزیکەی 35 ملیار شیکڵ (11.5 ملیار دۆلار) لە خەرج حکومی لەبانی بویە، وەگەرد خستن بڕەپۊلەکەگە ئەرا ناو بودجەی دەوڵەت ئەرا ساڵ 2026، وەپەی بەیاننامەیگ فەرمی کە یەکشەممەی گوزەشتە دەرچگ.

وەگەرد ئەو خەرجەیل بەرزەیە، دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا گەشبینی خوەی نیشان دا لە رێڕەو دانوسەنینەیل وەگەرد ئیران، کە وت: تاران پێشنیازیگ ئامادە کەێد کە ئامانجی جیوەجیکردن داواکارییەیل واشنتۆنە.

ترەمپ وتیش: هەر رێککەفتنیگ بانان بایەسە وازهاوردن ئیران لە یۆرانیۆم پیتێنریاگ و مسۆگەرکردن ئازادی دەریاوانی لەڕی گەروو هورمز لەخوەی بگرێد، وەبی ئەوەگ ئەو لایەنە ئیرانییە دیاری بکەێد کە دانوسەنین وەگەردی جیوەجی کریەێد، و تەنیا ئەوە وت: ئەوان ئەو کەسەیلەن کە ئیسە دەسەڵات وەدەسیانە.

لایەن ئیرانی وە ئاشکرا دووپاتکردن لەبان رازیبوینی وەی مەرجەیلە نەکرد، هەرلیوا چەسپانن لەبان وەردەوامبوین دانوسەنینەیل وەگەرد نوێنەرە ئەمریکییەیل لە ئیسلام ئابادیش نەکرد، دۊای ئەوەگ خول یەکەم لە پایتەخت پاکستانی لە رووژ 11ی نیسان وەڕیەوە چگ، وەرجە ئەوەگ بووسێد.