سووریا 226 دەسنەێد وەبان بومب لەناو ماشینیگ کە وەرەو لوبنان چیاد

شەفەق نیوز - دیمشق

مەرزەیل سووریایی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان لە دەسناین وەبان 226 بومب لەناو ماشینیگ کە وەرەو لوبنان چیاد، و ئەوەیش لە دۊایین پرۆسە کە دەمشق لە چوارچیوەی تەقەلایەیلی ئەرا نواگیریکردن قاچاخچیەتی راگەیەنێد.

وەڕێوەبەرایەتی گومرگ جدیدە یابووس باس ئەوە کرد، کە 226 بومب لە جوبر "RGC" دەسوەسەر کریان کە وە شیوەیگ سفت لەناو شۊنەیل نادیار لەناو یەکیگ لە ماشینەیل وەرەو خاک لوبنان شاریاۊنەو، لە چوارچیوەی تەقەلایەیل دەسەی گشتی مەرزییەیل و گومرگ ئەرا نواگیریکردن قاچاخچیەتی و بتەوکردن ئەمن مەرزەیل.

دەسەڵاتەیل سووریا ورجەیە لە پویچەڵکردن تەقەلایگ ئەرا قاچاخکردن بڕیگ گەورە لە چەک و مووشەک لەڕی سنوورەیل وەگەرد عراق راگەیان، کە لە ری کلکردن بۊن ئەرا لوبنان ئەرا بەرژەوەندی حزبولڵا.

ئی پرۆسە لە سای تونکردن رێکارە ئەمنییەیل لەلایەن دەسەڵاتەیل سووریا لەبان مەرز و سنوورەیل تیەێد، هاووەخت وەگەرد خەسەوبوین ئاڵووزییەیل هەرێمی و فراوانبۊن جەنگ ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران، و ئەو رخباریەیلە کە یاوەریکردن لەبارەی کلکردن چەک لەناو ناوچەگە.