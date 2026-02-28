‏سووریا.. کوشیان و زەخمداری وە مدوو وەخوارکەفتن مووشەک ئیرانی وەبان سوەیدا

شەفەق نیوز ـ دیمەشق

‏ئمڕوو شەممە، چوارکەس کوشیان و کەسەیل ترەک زەخمداربوین، وە مدوو وەخوارکەفتن مووشەکیگ ئیرانی لە ناوچەی پیشەسازی لەناوچەی سوەیدا، وەپای ئامارەیل سەرەتایی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، "وەرگیریەیل رویوەروی مووشەکیگ بوینە لەهەمان وەخت مووشەک ترەک لەناوچەی حوز یەرموک لە دەوروگەرد درعا وەخوارکەفتیە"، وەبی زانیاری زیاتریگ لە زەردەیل.

‏وتیش، "سێیەم مووشەک لەناوچەی عەدیر بوستان لە دەوروگەرد قەنیتەرە وەخوارکەفتیە، لایەنە پەیوەنیدارەیل وەدویاچگن ئەرای کەن".

‏ئیسرائیل، شەوەکی ئمڕوو شەممە، ئەنجامدان پەلاماریگ پیشوەختە وابان ئیران راگەیان، لەهەمان وەخت وەرپرسیگ ئەمریکی بەشداری هێزە ئاسمانیەیل وڵاتەگەی لە لێدان هاوبەشەیل بان دەزگا ئەمنیەیل ئیران پشتراسکرد و مەزەنەکرد ئۆپەراسیۆنەیل فراوانترەوبوون".

‏