سووریا.. کوشیان و زەخمداری وە مدوو وەخوارکەفتن مووشەک ئیرانی وەبان سوەیدا
شەفەق نیوز ـ دیمەشق
ئمڕوو شەممە، چوارکەس کوشیان و کەسەیل ترەک زەخمداربوین، وە مدوو وەخوارکەفتن مووشەکیگ ئیرانی لە ناوچەی پیشەسازی لەناوچەی سوەیدا، وەپای ئامارەیل سەرەتایی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، "وەرگیریەیل رویوەروی مووشەکیگ بوینە لەهەمان وەخت مووشەک ترەک لەناوچەی حوز یەرموک لە دەوروگەرد درعا وەخوارکەفتیە"، وەبی زانیاری زیاتریگ لە زەردەیل.
وتیش، "سێیەم مووشەک لەناوچەی عەدیر بوستان لە دەوروگەرد قەنیتەرە وەخوارکەفتیە، لایەنە پەیوەنیدارەیل وەدویاچگن ئەرای کەن".
ئیسرائیل، شەوەکی ئمڕوو شەممە، ئەنجامدان پەلاماریگ پیشوەختە وابان ئیران راگەیان، لەهەمان وەخت وەرپرسیگ ئەمریکی بەشداری هێزە ئاسمانیەیل وڵاتەگەی لە لێدان هاوبەشەیل بان دەزگا ئەمنیەیل ئیران پشتراسکرد و مەزەنەکرد ئۆپەراسیۆنەیل فراوانترەوبوون".