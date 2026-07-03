سووریا.. کوشیان و زەخمداربۊن 18 کەس وە تەقەکردن لە دەیشتایی سوەیدا

شەفەق نیوز - دیمەشق

ئمڕوو جمعە، میدیایەیل سووری خەوەردان، لە کوشیان و زەخمداربۊن 18 کەس وە تەقەکردن لەناوەین چەکدارەیل و هیزەیل ئەمنی لە دەیشتایی سوەیدا لە باشوور سووریا.

کەناڵ "ئەلئخباریە"ی سووری باس ئەوە کرد کە چەکدارەیلیگ نەناسیاگ پەلامار خاڵەیل ئاسایش ناوخۆیی دانە لە دەورگرد "تەل حەدید" لە دەیشتایی سوەیدا، کە یەیش بۊە هوکار کوشیان دوو کەس و زەخمداربۊن 16 کەس ترەک لە هەردوگ لایەن.

دیاری کرد کە چەکدارەیل تفەنگ قورس وەکار هاوردنە لە پەلامارەگەیان وەبان خاڵە ئەمنییەیل.

یەیش لە چوارچیوەی ئاڵووزییەیل ئەمنی تیەێد کە بڕیگ لە ناوچەیل سوەیدا لە باشوور سووریا وەخوەیان دوینن، کە لەی ماوەی دۊاییە ئۆپراسیۆنەیل پەلاماردان خاڵەیل و دەوریەیل دەزگایەیل ئەمنی لەلایەن گرووپەیل چەکدارەو دووبارەو بۊنە.

سوەیدا رێککەفتنیگ ئەرا وسانن تەقەکردن لە تەموز / یۆلیۆی 2025ەو وەخوەی دوینێد، دۊای تەقەکردن لەناوەین هووزەیل بەدەوی و درووز، کە سەدان کوشیاگ و زەخمدار لەشۊن خوەی هیشت.