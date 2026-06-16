سووریا.. زەخمداربۊین وەرپرسیگ دادوەری وە تەقینەوەیگ لە دیمەشق

شەفەق نیوز - دیمەشق

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەرداد لە زەخمداربۊین سەرۆک بەش کۆشک دادوەری لە ناوچەی "ببیلا" لە دەیشتایی دیمەشق، وە ناو سەڵاح ئەحمەد ساڵح، لەوەر پەلاماردان ماشینەگەی وە بومبیگ لە گەڕەک دەف شۆک لە پایتەخت سووری.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، ک بومبیگ ک کەسەیلیگ نەناسیاگ چنانۊنەی لە وەخت رەدبۊین ماشین ساڵح تەقیەو، ک بۊیە مدوو زەخمداربۊینی و رەسانن زەرەدەیل ماددی وە ماشینەگە.

وتیش ک لایەنە ئەمنییەیل دەس کردنەسە لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە، و کارکردن ئەرا دیاریکردن شون ئەو کەسەیلە و ئەو لایەنە ک لە پشت ئی پەلامارە بوینە.