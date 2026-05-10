سووریا.. زەخمداربوین 4 کەس وە تەقینەوەیگ لەناو پاسیگ لە دیمەشق

شەفەق نیوز - دیمەشق

چوار کەس زەخمدار بوین، ئمڕوو یەکشەممە، لە ئەنجام تەقینەوەیگ کە مەزەنە کریەێد لە ئەنجام بومبیگ دانریاگ بوود لەناو پاسیگ هامشوو ناوخۆیی لە گەڕەک "وروود" لە دیمەشق پایتەخت سووری کەفتەو.

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تەقینەوەگە لەناو پاسیگ هامشوو ناوخۆیی روی داگە، و زانیارییە سەرەتاییەیل نشان دەن کە لە ئەنجام بومبیگ دانریاگ کەفتیەسەو، و دیاری كردن کە رویداوەگە زەخمداربوین چوار کەس وە زەخمەیلیگ جیاواز لەلی کەفتەو.

وتیش: تەقینەوەگە هەمیش بویە هووکار زەرەدەیل ماددی لە شمارەیگ لە دوکانەیل بازرگانی نزیک، لە وەختیگ هیزە ئەمنییەیل بازنەییگ ئەمنی لە دەورگرد شوینەگە چەسپانن و لێکۆڵینەوەیگ واز کردن ئەرا ئاشکراکردن وردەکارییەیلی.

گەڕەک وروود، کە فرەی دانیشتگەیلی عەلەوین، کەفێدە دیم باکوور خوەراوای دیمەشق پایتەخت سووری، لەناو درویژبوین ئاوەدانی ئەرا ناوچەی پرۆژەی دوممەر.