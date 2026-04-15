سوودان.. 5 کراکار گیان لە دەسدان و 25 کەس هێمان لە ژیر كانيگ گیر خواردنە
شەفەق نیوز - خەرتووم
تووڕ پزیشکەیل سوودان، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیانن پەنج کراکار گیان لە دەسدان و 25 کەس تریش هێمان لە ژیر لاوارەیل کانیگ تەڵا لە خوەرهەڵات وڵاتەگە گیر خواردنە.
تووڕەگە لە بەیاننامەیگ وت: "ئۆپراسیۆن رزگارکردن وەردەوامە ئەرا دراوردن 25 کراکار کە لە ئەنجام رمیان کانیگ مینەکردن و دراوردن هەڕەمەکییانەی تەڵا لە خوەرهەڵات سوودان گیر خواردنە".
دیاری کرد کە رووداوەگە لە کان "کليتی" لە ناوچەی (قنب و أوليب) لە ویلایەت دەریای سوور قومیاسر وەپەی زانیارییە سەرەتاییەیل، تیمەیل رزگارکردن توەنستنە تەرم پەنج کەس دەربارن، و بڕیگ لە زەخمدارەیل کل کردنە ئەرا شار "بۆرتسودان" ئەرا چارەسەرکردن.
وتیش؛"هێمان هەوڵەیل ئەرا دراوردن و رزگارکردن زیاتر لە 25 کەس کە لە ناو چاڵەیل و لە قویلایی فرەیگ لە ژیر لاوار گیر خواردنە وەردەوامە، یەیش لە وەختیگ کە ئامێر و کەرەستەیل هەوەجەکریاگ ئەرا رزگارکردن و فریاکەفتیان کەمە".
جی باسە سوودان یەکیگ لە گەورەترین وڵاتەیل بەرهەمهاوەر تەڵاس لە ئەفریقا، باوجی رووداو رمیان کانەیل فرە دوارەو بوود؛ لە ساڵ 2021یش لە رووداویگ هاوشیوە 38 کەس گیان لە دەسدان.