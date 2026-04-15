‏سوودان.. 5 کراکار گیان لە دەسدان و 25 کەس هێمان لە ژیر كانيگ گیر خواردنە

‏شەفەق نیوز - خەرتووم

‏تووڕ پزیشکەیل سوودان، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیانن پەنج کراکار گیان لە دەسدان و 25 کەس تریش هێمان لە ژیر لاوارەیل کانیگ تەڵا لە خوەرهەڵات وڵاتەگە گیر خواردنە.

‏تووڕەگە لە بەیاننامەیگ وت: "ئۆپراسیۆن رزگارکردن وەردەوامە ئەرا دراوردن 25 کراکار کە لە ئەنجام رمیان کانیگ مینەکردن و دراوردن هەڕەمەکییانەی تەڵا لە خوەرهەڵات سوودان گیر خواردنە".

دیاری کرد کە رووداوەگە لە کان "کليتی" لە ناوچەی (قنب و أوليب) لە ویلایەت دەریای سوور قومیاسر وەپەی زانیارییە سەرەتاییەیل، تیمەیل رزگارکردن توەنستنە تەرم پەنج کەس دەربارن، و بڕیگ لە زەخمدارەیل کل کردنە ئەرا شار "بۆرتسودان" ئەرا چارەسەرکردن.

‏وتیش؛"هێمان هەوڵەیل ئەرا دراوردن و رزگارکردن زیاتر لە 25 کەس کە لە ناو چاڵەیل و لە قویلایی فرەیگ لە ژیر لاوار گیر خواردنە وەردەوامە، یەیش لە وەختیگ کە ئامێر و کەرەستەیل هەوەجەکریاگ ئەرا رزگارکردن و فریاکەفتیان کەمە".

‏جی باسە سوودان یەکیگ لە گەورەترین وڵاتەیل بەرهەمهاوەر تەڵاس لە ئەفریقا، باوجی رووداو رمیان کانەیل فرە دوارەو بوود؛ لە ساڵ 2021یش لە رووداویگ هاوشیوە 38 کەس گیان لە دەسدان.

