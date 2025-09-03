سوریا.. پویچەوکردن تەقەلای وایين وە بڕەو لە کەمپ هۆل
شەفەق نیوز ـ حەسەکە
هێزە ئەمنیەیل ناوەخوەی "ئاسایش"، ئمڕوو چوارشەممە، پویچەوکردن تەقەلای واینیگ وە بڕەو لە کەمپ هۆل لە دەێشت حەسەکە باکوور خوەرهەڵات سوریا راگەیان کە وەلایەن 56 کەسەوبوی.
ئاسایش لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "بڕە کەسیگ تەقەلای واین دان لەری وەکارهاوردن ماشین گەپیگ لەجویر (هیوندای ئەنتەرا)، هنای وەلایەن سەرپەرشتیار ناو کەمپەگە جموجویلیان توومارکریا، ماشینەگە مەوقەی دەرچگن لە دەر سەرەکی وسریا".
وتیش، "گشت دەسوەسەرکریاگەیل ئەرا لایەنەیل ئەمنی تایوەت کلکریان لێکۆڵینەوە وازکریا ئاشکرای چۆنیەتی کارەگە کریا.
یەیش لە چوارچمگ رێکارەیل ئەمنی تونیگ تێد لەناو کەمپەگە کە خێزانەیل رێکخریاگ "داعش" گرێدە خوەی، لەناوەین تەقەلا دوارەبویل واین و پێشلکردن ئاسایش.